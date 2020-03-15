Ученые выяснили, как сделать мозг счастливым 2 15.03.2020, 14:11

2,595

Надо избавиться всего от нескольких привычек.

Сегодня многие наши привычки, которые считаются нормальными, могут наносить ущерб мозгу. Нормальное функционирование мозга находится под угрозой из-за таких аспектов современной жизни, как технологии, режим питания и даже сам ритм жизни. Всё это приводит к нежелательным последствиям, мы затрачиваем больше усилий на мыслительный процесс, что ограничивает возможности появления оригинальных идей, пишет издание La Vanguardia (перевод — inosmi.ru).

Согласно докладу Всемирного совета по вопросу здоровья мозга, оптимистический настрой помогает сохранить мозг здоровым. Исходя из этого, легко сложить всё воедино и понять, что может раз за разом раздражать мозг. Например, как показало исследование Монреальского университета, употребление большого количества насыщенных жиров оказывает негативное влияние на работу мозга, так как они наносят ущерб цепям, отвечающим за мотивацию.

Можно с легкостью обратить вспять эти или другие изменения, просто отказавшись от некоторых привычек. Эксперт-психолог по нейрокоучингу и один из авторов книги «Секреты вашего мозга» Хемма Сала объясняет, какие привычки нужно изменить, и делится рекомендациями, как это можно сделать.

1. Сидячий образ жизни

Сегодня может показаться невероятным, однако на протяжении миллионов лет, когда люди жили в африканских саваннах, в среднем они проходили по 30 километров в день. «В последние столетия и особенно со времени промышленной революции мы начали часами сидеть или стоять на месте. Сегодня мы видим последствия как в физическом, так и в моральном и эмоциональном плане», — объясняет эксперт.

По результатам исследования Николаса Мишеля, из-за сидячего образа жизни меняется структура конкретных нейронов. В частности, недостаточная физическая активность приводит к ухудшению мозговой деятельности.

Из-за сидячего образа жизни меняется структура конкретных нейронов и ухудшается мозговая активность. «Доказано, что регулярные физические упражнения очень полезны для работы мозга. Во время движения вырабатываются эндорфины, известные как естественные болеутоляющие, для того, чтобы организм мог выдержать нагрузку. В результате значительно улучшается физическое и психологическое состояние», — считает эксперт.

Кроме того, благодаря физическим упражнениям, следовательно, перекачке крови сердцем, мозг получает больше кислорода, что повышает его производительность. Как отмечает эксперт, «кроме того, активизируется нейротрофический фактор мозга, вещество, стимулирующее развитие нейронов, что, безусловно, оказывает благоприятное воздействие».

2. Занятие несколькими делами одновременно

Сколько раз мы пользуемся мобильным телефоном, параллельно занимаясь другим делом? Однако выполнение нескольких дел одновременно никак не контролируется. Занятие двумя делами одновременно только затрудняет работу мозга.

«Выполнение нескольких дел одновременно связано с определенными затратами. На английском языке это называется „switching costs" (затраты перехода). Всякий раз, отвлекаясь даже на миллисекунды на что-то другое, мы перестаем заниматься первым делом. Поэтому когда мы к нему возвращаемся, то происходит потеря. Необходимо заново включать мозг, то есть приходится немного вернуться назад, чтобы начать с того места, на котором произошло переключение», — рассказывает Хемма Сала.

Кроме того, подобная привычка приводит к выработке гормонов стресса, кортизола и адреналина. В результате происходит чрезмерная стимуляция мозга, из-за чего становится трудно собраться с мыслями.

3. Всегда оставаться на связи

С раннего утра до глубокой ночи в социальных сетях мозг подвергается воздействию огромного количества раздражителей. Десятки писем на электронной почте, вереница сообщений в мессенджерах, ленты новостей и уведомления постоянно привлекают внимание.

«Главное и наиболее тревожное последствие чрезмерной стимуляции мозга — то влияние, которое оно оказывает на внимание. Крайне важно, в частности, принимать правильные решения, планировать и оказывать влияние на окружающих нас людей. Для решения этих вопросов мозг должен быть сосредоточен, а для этого необходимо сконцентрировать наше внимание целиком и полностью», — объясняет эксперт, ее внимание сосредоточено.

Среди способов, которые помогают мозгу перерабатывать информацию, можно выделить психическую вовлеченность. «Благодаря ей мы выбираем те дела, на которые мозгу следует обращать внимание. В противном случае мы становимся жертвой обстоятельств, словно парусник, который подчиняется движению волн. Мы должны научиться управлять волнами, а не просто выживать, чтобы не утонуть», — объясняет эксперт.

4. Жить, приклеенным к экрану

Впервые за всю историю человечества мы проводим так много времени у экрана. Мы часами сидим за компьютером, с планшетом и мобильным телефоном, а также смотрим телевизор. Они уже стали способом поддержания общения. Тем не менее, по результатам исследования Мичиганского университета, всего лишь за десять минут личного общения улучшаются память и познавательные способности.

Кроме того, из-за экрана мы не можем по-настоящему отдохнуть. «Когда мы смотрим на экран, то наши глаза находятся под воздействием потока фотонов, который передает в мозг импульс. Получение всех этих лучей света замедляет секрецию мелатонина», — предупреждает психолог.

5. Спать пять — шесть часов

Одним их ключевых моментов, о котором следует помнить, является хороший сон, который положительно влияет на мозговую деятельность. Именно во время сна создаются воспоминания и стирается ненужная информация. Как объясняет Хемма Сала, «этот процесс напоминает собой очистку почтового ящика».

Однако на этом не всё. Пока мы спим, неосознанно решаются сложные проблемы и, кроме того, появляются творческие идеи. «Недавно ученые обнаружили, что во время сна из мозга вымываются токсичные белки и другие продукты жизнедеятельности. Если эти вещества накапливаются, то они могут повредить нейроны. Убедительный аргумент для того, чтобы начать высыпаться и сохранять мозг здоровым. В настоящее время считается, что нужно спать от семи до девяти часов», — рекомендует Хемма Сала.

Как сделать мозг счастливым?

В заключение можно отметить, что физические нагрузки, переработка информации, выключение одного или нескольких цифровых устройств в течение дня и хороший сон — основные привычки для поддержания здоровья мозга. Однако это не всё. «Кроме того, нам необходимо время для того, чтобы ничего не делать. Нам, представителям западного мира, трудно ничего не делать, всегда нужно чем-то заниматься. Кроме того, я бы еще отметила роль питания, стоит придерживаться средиземноморской диеты, есть больше фруктов и овощей, а также бобовых и рыбы», — объясняет эксперт.

Еще один важный аспект для улучшения работы и функционирования мозга — оптимистический настрой. «Согласно последним исследованиям позитивной психологии, для здоровья мозга необходимо придерживаться соотношения пяти к одной, то есть пять положительных мыслей к одной отрицательной. Сложная задача, однако этому можно научиться!», — подытожила Хемма Сала.