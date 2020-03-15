Короновирус обнаружили у студентов БГЭУ? 15 15.03.2020, 14:27

9,550

Родители студентов требуют вводить карантин.

В редакцию сайта Charter97.org пришло письмо от читательницы, дочь которой учится в Белорусском государственном экономическом университете (БГЭУ).

«Добрый день, вчера моя дочь написала мне, что на факультете , где она учится, БГЭУ международные отношения, на факультете экономическая теория, обнаружен коронавирус. Группа изолированна. Что будет дальше, пока не понятно. Почему не вводится карантин?», — пишет читательница.

Оперативно получить комментарий у представителей БГЭУ не удалось. Сайта Charter97.org