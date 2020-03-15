закрыть
15 марта 2020, воскресенье, 17:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

Короновирус обнаружили у студентов БГЭУ?

15
  • 15.03.2020, 14:27
  • 9,550
Короновирус обнаружили у студентов БГЭУ?

Родители студентов требуют вводить карантин.

В редакцию сайта Charter97.org пришло письмо от читательницы, дочь которой учится в Белорусском государственном экономическом университете (БГЭУ).

«Добрый день, вчера моя дочь написала мне, что на факультете , где она учится, БГЭУ международные отношения, на факультете экономическая теория, обнаружен коронавирус. Группа изолированна. Что будет дальше, пока не понятно. Почему не вводится карантин?», — пишет читательница.

Оперативно получить комментарий у представителей БГЭУ не удалось. Сайта Charter97.org


популярное за неделю

Мнение

Он допрыгается
Он допрыгается Ольга Майорова
Дзве тысячы дваццаць. Прыйшоў год свабоды
Дзве тысячы дваццаць. Прыйшоў год свабоды Алесь Круткін
Власть с пустой канистрой
Власть с пустой канистрой Владимир Халип
Колхозные дезинфекторы
Колхозные дезинфекторы Ирина Халип