Короновирус обнаружили у студентов БГЭУ?15
- 15.03.2020, 14:27
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Родители студентов требуют вводить карантин.
В редакцию сайта Charter97.org пришло письмо от читательницы, дочь которой учится в Белорусском государственном экономическом университете (БГЭУ).
«Добрый день, вчера моя дочь написала мне, что на факультете , где она учится, БГЭУ международные отношения, на факультете экономическая теория, обнаружен коронавирус. Группа изолированна. Что будет дальше, пока не понятно. Почему не вводится карантин?», — пишет читательница.
Оперативно получить комментарий у представителей БГЭУ не удалось. Сайта Charter97.org