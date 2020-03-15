Что происходило в Бресте за пару часов до закрытия границы с Польшей 1 15.03.2020, 14:41

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Репортаж из пункта пропуска «Варшавский мост».

Очередь из дюжины машин и не думает разъезжаться. До полуночи — момента, когда поляки должны закрыть границу, — люди нервно шатаются между автомобилями перед пунктом пропуска, делятся последними новостями, «агентурными» данными от тех, кто успел проскочить. Это Брест, «Варшавский мост» — место, которое не спит, не знает праздников и выходных. По крайней мере, так было долгие годы до ночи 15 марта. Но сегодня шлагбаум опустят — и, возможно, надолго. Все из-за карантина, из-за коронавируса, пишет onliner.by.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Что происходит?

14 марта во второй половине дня МИД сообщил: «С 00:00 15 марта 2020 года (ночь с субботы на воскресенье) польской стороной приостанавливается пограничное движение на белорусско-польском участке границы, прекращается международное авиа- и железнодорожное сообщение, в том числе транзитный проезд». Весть, возможно, предсказуемая, однако от этого не менее неожиданная.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Только таким парадоксом можно объяснить тот факт, что за два часа до часа икс в очереди на въезд находилось не менее десяти автомобилей. Немецкие, польские, украинские номера, таблички с первым, седьмым и третьим регионами — контингент собрался разношерстный. Мотивы у всех разные, но цель одна — во что бы то ни стало оказаться сегодня ночью на западном берегу Буга.

Фото: onliner.by

Ушлый на вид, приземистый мужчина объясняет группе растерянных кавказцев: «Еще вчера был там. Стояли люди в химзащитных халатах, померили температуру электронным градусником — который, как пистолет, ко лбу прикладывают. А еще анкету новую выдают. Нужно заполнить личные данные, обязательно указать телефоны — вроде как для экстренной связи, если у тебя обнаружат вирус. Короче, чуть что — найдут, где бы ни был. Тебя и тех, с кем ты контактировал». То ли от холодного ветра, то ли от нервов слушатели переминаются с ноги на ногу — им явно нужно быстро и срочно. Впрочем, как и всем другим.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

— А много машин сегодня проехало — в последний день перед закрытием? — спрашиваем у девушки, заканчивающей смену в будке с надписью «Страхование», у конца очереди. Ее работа — выписывать «зеленую карту» и наблюдать за всем происходящим.

— На самом деле поток не останавливался. Я тоже слышала о перекрытии границ. Еще удивилась: с утра было все заполнено, но многие уже проехали. Куда они едут? Прямиком в карантин?

Здесь, в конце очереди, нет прямой связи с самим пунктом пропуска. Пограничники и таможенники не сообщают, каков дальнейший план действия. Отсюда и много вопросов, задать которые некому. Все в неведении, в переживаниях: что дальше? успеем ли? а если выйдет, то что там ждет — карантин или все как обычно?

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Что на самом деле происходит

Еще в пятницу ГПК Беларуси официально заявлял: «Все наши пункты пропуска функционируют в штатном режиме, прекращение их работы не планируется. И ни от одной из сопредельных стран нам пока не поступало информации о том, что планируется прекращение работы». А уже в субботу днем с диаметрально противоположным сообщеним выступает МИД: «Пересечение границы в некоторых авто- и железнодорожных пунктах пропуска Польши будет разрешено только гражданам Польши, их близким родственникам, людям, имеющим „карту поляка“, дипломатам, гражданам, имеющим право постоянного или временного пребывания, грузоперевозкам».

Фото: onliner.by