На площадь в Бресте вышло более 200 человек 3 15.03.2020, 15:27

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Люди протестуют против завода АКБ.

В Бресте продолжаются еженедельные кормления голубей на площади Ленина в знак протеста против аккумуляторного завода «АйПауэр». Днем 15 марта на площадь вышло гораздо больше людей, чем в последнее время – свыше 200 человек. По их мнению, события последних дней доказывают, что завод в ближайшее время хотят запустить, сообщает «Брестская газета».

«Нам говорят, что будут пусконаладочные работы, а еще даже государственная экологическая экспертиза не пройдена. Общественная экологическая экспертиза приостановлена, идет проверка подделки документов, а «АйПауэр» воспользовался этим и подал документы на государственную экспертизу. У общественности одно требование: приостановить государственную экологическую экспертизу до проведения проверки МВД по фактам подделки документов», – сказал на площади активист движения по борьбе с заводом Дмитрий Бекалюк.

Фото: b-g.by

Как уже сообщалось, в документах, которые «АйПауэр» предоставлял на общественную экологическую экспертизу, активисты с помощью технических специалистов обнаружили, по их мнению, явные признаки подделки.

«В облисполкоме нам говорят – мы взыскали деньги. Какие вы взыскали деньги?! Подана апелляция, будет рассмотрение, по итогам которого дело могут отправить в суд первой инстанции. Пока «АйПауэр» ничего не должен. А если он получает положительное заключение государственной экологической экспертизы – до 24 марта должно быть решение – всё, они в режиме пусконаладки! Какой возврат денег?! Чиновники не стараются разобраться в ситуации, чтобы все было по закону, а идет сплошное покрывательство. Никаких действий. При этом говорится, что мы не захотели проводить общественную экологическую экспертизу. Мы ее приостановили! Как можно проходить экспертизу по поддельным документам?! А государственную экологическую почему-то проводят. Такое ощущение, что президент самому себе сказал о необходимости народной экспертизы, а мы, брестчане, ходим и добиваемся соблюдения закона, чтобы нас не травили», – возмущен активист.

Фото: b-g.by

Кроме того, на минувшей неделе опять усилилось давление на активистов со стороны властей. Повестки в суд по административным статьям вручены Людмиле Карчевской, Александру Марачевскому, Владимиру Морозу, попытались вызвать в милицию Олега Вялова. Активисты уверены: власти пытаются вновь запустить репрессивный маховик, как в прошлом году.

«Почти год назад, когда были суды, я давал пояснения на камеру Сергею Петрухину. Два милиционера на суде дали показания, что я был возле ЦУМа, хлопал в ладоши, Петрухину на видео я сказал, что они лжесвидетельствовали. Я считаю, что имею право утверждать, что часть их показаний были ложными. На днях меня попытались пригласить по телефону, но я сказал, что не пойду в логово тех людей, которые оклеветали меня в суде. Я им не верю. Сроки давности по административному делу давно прошли. Что они хотят мне предъявить – непонятно. Я думаю, сейчас начнется притягивание фактов, непризнание доказательств доказательствами и включание дурака. На нас опять началось давление. Видно, что боятся они нас. Завод, скорее всего, хотят запустить, а чтобы мы не мешали, нас пытаются прессовать», – сказал Вялов.

Фото: b-g.by

После кормления голубей противники завода по традиции прошли по улицам Пушкинской и Советской к кинотеатру «Беларусь».