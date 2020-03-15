Судаленко: Правительство отказывается исполнять права и свободы, прописанные в Конституции 3 15.03.2020, 15:38

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В ООН обратились уже сотни белорусов.

В День Конституции Беларуси редакция сайта "Гомельская Весна" беседует с руководителем Гомельского Центра стратегической тяжбы, правозащитником Леонидом Судаленко на тему, как белорусское правительство выполняет международные соглашения страны в области прав человека.

- Как часто и на какие нарушения своих прав белорусы жалуются в ООН?

- На сегодняшний день Комитет по правам человека зарегистрировал 330 индивидуальных сообщений белорусских граждан, заявивших в соответствии со статьей 61 Конституции о нарушении своих прав и свобод. В отношении 120 из них установлены факты нарушения прав, гарантированных белорусам Международным пактом о гражданских и политических правах, незначительная часть дел была прекращена в связи с утраченными контактами с авторами, остальные дела ждут своей очереди на рассмотрение.

Если говорить о конкретных нарушениях, с которыми белорусские граждане обращались в КПЧ ООН и по каким там уже принятые решения, безусловно, на первых местах стоят нарушения прав на выражение мнения и мирные собрания. Далее следуют нарушения права на справедливый суд, на личную неприкосновенность, право не подвергаться пыткам. Нарушения права на свободу ассоциаций зафиксировано в десятке решений, избирательные права и право на гуманное обращение фиксировались по пять раз. Также есть решения о нарушении права на жизнь, о свободе от дискриминации и на свободу религии.

- Что происходит после принятия решения?

- Комитет по правам человека направляет текст принятого решения непосредственно самому автору и правительству страны, указывая, какие шаги должны быть предприняты правительством в отношении его вердикта. Как правило, решение содержит требования индивидуального и общего характера. В качестве выполнения индивидуальных мер правительство, например, обязано восстановить автора в правах, предоставить эффективные средства правовой защиты, выплатить компенсации, компенсировать автору понесенные по делу расходы. Часто по уголовным делам Комитет требует освободить автора из-под стражи и провести новое судебное разбирательство. Мерами общего характера могут являться требования привлечь виновных в нарушениях лиц к ответственности, о необходимости изменения национального законодательства, о шагах по недопущению аналогичных нарушений в будущем. Кроме того, правительство всегда обязано опубликовать принятое решение на государственном языке в прессе, а также в течение шести месяцев сообщить Комитету о принятых мерах.

- Как правительство Беларуси реагирует на принимаемые в Женеве решения?

- До сих пор ни одно из принятых Комитетом по правам человека решений не выполнено нашей страной в добровольном порядке, как в отношении индивидуальных мер, так и в отношении мер общего характера. Признанные жертвы нарушений не получают компенсаций, наше правительство не реагирует на требования о необходимости изменения национального законодательства, отказывается публиковать принятые в отношении ее граждан решения, а также не делает шагов по недопущению аналогичных нарушений в будущем.

Официальная переписка по этому вопросу с государственными органами показывает, что белорусские чиновники считают принятые в ООН решения носящими рекомендательный характер. Отвечая на один из запросов о необходимости выполнения принятых на международном уровне решений, первый заместитель министра иностранных дел написал, что эти решения для чиновников носят рекомендательный характер и не налагают на страну обязательств по их выполнению.

- А есть ли в Беларуси специальное для выполнения таких решений законодательства?

- Каждая страна по-своему выполняет решения, которые принимаются на международном уровне. Украина приняла специальный закон, направленный на выполнение решений международных инстанций, с приходом нового правительства аналогичный Закон был разработан и в Кыргызстане. В России выполнение осуществляется через процессуальное законодательство. Нашей стране "изобретать велосипед" не требуется: как говорят - было бы желание.

В статье 8 Конституции закреплено положение, согласно которому Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодательства. Признание страной приоритета общепризнанных принципов международного права на практике должна определять развитие в этом направлении всей правовой системы в целом.

Международные договоры подлежат добросовестному исполнению Республикой Беларусь в соответствии с международным правом, так прописано в национальном законе "О международных договорах". Одним из ратифицированных международных договоров нашей страны является Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, согласно которому Беларусь выступила в качестве самостоятельного стороны международного договора и выразила согласие на обязательность для нее норм Международного пакта о гражданских и политических правах. При этом Республика Беларусь, являясь самостоятельным участником международного договора, вследствие Венской конвенции о праве международных договоров не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения заключенного договора.

Как видим, достаточно в процессуальные кодексы внести дополнения о приоритете решений Комитета по правам человека ООН над решениями национальных судов без применения сроков давности - и все, дело сдвинется с мертвой точки. Следующим шагом может быть и принятие специального закона, однако подчеркиваю: внесение дополнений в уже действующее законодательство способно ускорить эти шаги.

- Появилась информация о том, что власть начала изучать претензии белорусских граждан в Женеву?

- С каждым годом в Беларуси появляется все больше и больше признанных Комитетом по правам человека жертв нарушений со стороны государства гражданских и политических прав. Например, только наша организация ежегодно получает от 5 до 10 новых решений в пользу белорусских граждан, 22 наших новых жалоб были зарегистрированы и направлены правительству для коммуникации в прошлом году.

Иными словами, вопрос о выполнении принятых на международном уровне решений с каждым днем будет звучать все громче и громче. Правительство страны начало изучать жалобы белорусов в ООН, приняв так называемый Межведомственный план по правам человека на 2016-2019г.г. И хотя пока сдвигов в этом направлении не видно, тем не менее, правительству не уйти от вопросов, которые белорусы поднимают на международном уровне. Не выполняя решения Комитета ООН, наше Правительство всякий раз берет на себя ответственность за нарушение Конституции, тем самым отказывается гарантировать гражданам права и своды, прописанные в Основном Законе страны.