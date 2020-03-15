Карантин вокруг: Куда сейчас нельзя уехать из Беларуси 9 15.03.2020, 16:10

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Вся актуальная информация.

Из-за пандемии коронавируса некоторые страны запретили въезд для иностранцев. Что нужно сейчас учитывать белорусам при планировании поездок? Tut.by собрал всю актуальную информацию.

Наземные границы

Сейчас закрыта часть наземных границ Беларуси, а в будущем выехать из страны получится только через Россию. Все остальные страны-соседки Беларуси — Литва, Латвия, Украина и Польша — запрещают въезд для иностранцев.

Польша уже закрыла пограничное движение на белорусско-польском участке границы, это случилось в ночь на 15 марта. Срок — 10 дней (но его могут продлить). Граждане Беларуси, имеющие право на постоянное жительство в Польше, могут въехать туда через открытые для особого движения погранпереходы, но при этом подлежат направлению на 14-дневный карантин.

Украина закроет границу для иностранцев с 00.01 по киевскому времени 16 марта (23.01 15 марта по минскому). Карантин продлится две недели.

Литва запретит въезд иностранным гражданам с 0.00 16 марта. Еще трое суток иностранцы смогут пересекать страну транзитом, чтобы вернуться домой. С 0.00 19 марта въезд на территорию Литвы будет запрещен.

Латвия закрывает границы с 17 марта. До этого момента все граждане страны могут вернуться на родину, а иностранцы — к себе домой. Режим чрезвычайной ситуации продлится до 14 апреля.

Самолеты «Белавиа»

Авиакомпания «Белавиа» отменила часть рейсов. Актуальную информацию про отмененные рейсы публикуют в специальном разделе сайта. На момент написания заметки отменены рейсы в 25 стран. Среди них — отдельные города России (Сочи, Нижний Новгород и Калининград). Не получится улететь в Украину, Польшу, Литву и Латвию. Отменена часть рейсов в Израиль, Грузию, Великобританию и другие страны.

Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года. Обратиться в кассы и представительства авиакомпании, а также службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до конца 2020 года.

«Не нужно делать это прямо сейчас, — пишет авиакомпания. — Все данные вашего билета сохранены у нас в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер вашего билета. Изменение даты вылета возможно только один раз. У вас есть несколько месяцев обдумать, когда вы хотите лететь по данному билету в следующий раз».

Если пассажир решит вернуть или обменять билет на рейс, который не отменен — это получится сделать в соответствии с правилами тарифа.

Поезда БЖД

Украина

Приостанавливается курсирование поездов, беспересадочных и прицепных вагонов:

№ 32/31 Киев — Рига, а также прицепного вагона Минск — Рига;

№ 53/54 Киев/Харьков — Санкт-Петербург;

№ 86/85 Минск — Киев;

№ 94/93 Минск — Одесса;

№ 100/99 Минск — Запорожье, а также беспересадочных вагонов Минск — Кишинэу;

№ 361/362 Кишинэу — Санкт-Петербург, а также беспересадочных вагонов Гродно — Санкт-Петербург;

№ 371/372 Могилев — Львов, а также прицепных вагонов Барановичи — Львов и Минск — Могилев;

№ 856/855 Гомель — Сновск;

№ 6390/6389 Сарны — Горынь — Здолбунов;

№ 6309/6310 и № 6315/6316 Ковель — Хотислав.

Кроме того, изменяется маршрут движения приграничных поездов № 6217/6218 Барановичи — Удрицк — Барановичи и № 6342/6341, 6344/6343 Брест — Заболотье — Брест.

Отменяются и временно курсировать не будут:

поезд № 31/32 Киев — Рига отправлением из Киева с 16.03.2020, отправлением из Риги с 17.03.2020, а также прицепной вагон Минск — Рига, отправлением из Минска и Риги 17.03.2020;

поезд № 54/53 Киев/Харьков — Санкт‑Петербург отправлением из Киева и Харькова с 15.03.2020, отправлением из Санкт-Петербурга с 16.03.2020;

поезд № 86/85 Минск — Киев отправлением из Минска с 15.03.2020, отправлением из Киева с 16.03.2020;

поезд № 94/93 Минск — Одесса отправлением из Минска с 17.03.2020, отправлением из Одессы с 18.03.2020;

поезд № 100/99 Минск — Запорожье отправлением из Минска с 16.03.2020, отправлением из Запорожья с 18.03.2020;

поезда № 856/855 Гомель — Сновск — Гомель отправлением из Гомеля и Сновска с 21.03.2020;

поезд № 361/362 Кишинэу — Санкт-Петербург, отправлением из Кишинева с 15.03.2020, отправлением из Санкт-Петербурга с 17.03.2020;

беспересадочные вагоны в сообщении Гродно — Санкт-Петербург, курсирующие в составах поездов № 26/362 отправлением из Гродно с 16.03.2020;

беспересадочные вагоны в сообщении Гродно — Санкт-Петербург, курсирующие в составах поездов № 83/7/25 отправлением из Санкт-Петербурга с 17.03.2020;

беспересадочные вагоны в сообщении Минск — Кишинэу, курсирующие в составах поездов № 100/362 отправлением из Минска с 16.03.2020;

беспересадочные вагоны в сообщении Кишинэу — Минск, курсирующие в составах поездов № 361/99 отправлением из Кишинева с 15.03.2020;

приграничный поезд № 6390/6389 Сарны — Горынь — Здолбунов отправлением от станций Сарны и Горынь с 16.03.2020;

приграничный поезд № 6309/6310 Ковель — Хотислав отправлением от станций Ковель и Хотислав с 16.03.2020;

приграничный поезд № 6315/6316 Ковель — Хотислав отправлением от станций Ковель с 16.03.2020 и Хотислав с 17.03.2020.

Поезд международных линий № 371 Могилев — Львов отправлением из Могилева 15.03.2020 проследует до станции Горынь и 16.03.2020 отправится обратно по маршруту Горынь — Могилев. В дальнейшем поезд № 371/372 Могилев — Львов — Могилев отменяется и временно курсировать не будет. В свою очередь прицепной вагон Барановичи — Львов отправлением из Барановичей с 15.03.2020 и отправлением из Львова с 16.03.2020 отменяется.

До последней приграничной станции сокращается маршрут следования приграничных поездов Брест — Заболотье и Барановичи — Удрицк:

поезда № 6342/6341 и № 6344/6343 Брест — Заболотье с 16.03.2020 будут курсировать в сообщении Брест — Хотислав;

поезд № 6217/6218 Барановичи — Удрицк с 16.03.2020 будет курсировать в сообщении Барановичи — Горынь.

Латвия

Отменяются и временно курсировать не будут:

поезд № 31/32 Киев — Рига отправлением из Киева с 16/03−2020, из Риги с 17.03.2020, а также прицепные вагоны Минск — Рига, курсирующие в составах поездов № 31/32 отправлением из Минска и Риги с 17.03.2020;

поезд № 87/88 Минск — Рига отправлением из Минска с 18.03.2020, из Риги с 19.03.2020.

Польша

Отменяются и временно курсировать не будут:

поезда № 126/125 и 128/127 Брест — Варшава — Брест отправлением из Варшавы и Бреста с 15.03.2020;

поезд № 304/303 Краков — Гродно отправлением из Кракова и Гродно с 15.03.2020;

поезда № 119/120, 121/122 и 123/124 Брест — Тересполь — Брест отправлением из Бреста и Тересполя с 15.03.2020.

Чехия

Поезд № 136 в сообщении Прага — Брест отправлением из Праги с 14.03.2020 отменяется и временно курсировать не будет.

Поезд № 137 в сообщении Брест — Прага отправлением из Бреста с 14.03.2020 отменяется и временно курсировать не будет.

Беспересадочные вагоны в сообщении Москва — Прага, курсирующие в составах поездов № 27/655/137 отправлением из Москвы, с 13.03.2020 отменяются.

Беспересадочные вагоны в сообщении Прага — Москва курсирующие в составах поездов № 136/656/96 отправлением из Праги с 14.03.2020 отменяются.

Также отменяется курсирование поезда № 655/656 Минск — Брест — Минск отправлением из Минска с 14.03.2020, из Бреста с 15.03.2020.

Германия и Франция

Отменяются и временно курсировать не будут:

поезд № 23 Москва — Париж, отправлением из Москвы с 17.03.2020;

поезд № 24 Париж — Москва, отправлением из Парижа с 19.03.2020;

поезд № 13 Москва — Берлин, отправлением из Москвы с 15.03.2020;

поезд № 14 Берлин — Москва, отправлением из Берлина с 16.03.2020.

Неиспользованные билеты на отмененные поезда и прицепные вагоны можно вернуть в билетных кассах без дополнительных плат и сборов. Если билеты купили через интернет, их можно вернуть через тот сайт, где покупали. Сроки возврата не ограничены.

Если вы за границей

Если у вас возникли проблемы с возвращением из-за границы, Министерство иностранных дел Республики Беларусь советует обратиться в загранучреждения нашей страны за рубежом:

Польша +48 694 459 554,

Литва +370 699 59 434,

Латвия +371 6732 53 21,

Украина +38 050 406 23 30,

Эстония +372 580 14 707,

Россия + 7 495 777 66 44.