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Лигу чемпионов и Лигу Европы ждет кардинальная реформа из-за коронавируса

  • 15.03.2020, 16:37
Лигу чемпионов и Лигу Европы ждет кардинальная реформа из-за коронавируса

Стало известно о планах союза европейских футбольных ассоциаций.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовится серьезно реформировать Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает AS (перевод - apostrophe.ua).

Согласно информации источника, на заседании УЕФА во вторник, 17 марта, будет рассмотрен вопрос о проведении в текущем розыгрыше еврокубков "финала четырех". Новая формула предполагает проведение полуфиналов и финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы в одном городе в течение четырех дней. Так, "финал четырех" первого турнира должен будет принять Стамбул (Турция), а второго - Гданьск (Польша).

При этом полуфиналы будут состоять из одной встречи. Не исключено, что по итогам одной игры будут определяться и победители в четвертьфиналах (матчи будут проходить на нейтральном поле либо же на стадионе одного из участников этой стадии турнира, который будет определен путем жеребьевки).


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