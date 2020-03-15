Нидерландские ученые нашли антитело к коронавирусу 1 15.03.2020, 17:17

1,100

Открытие сделали в Медицинском центре Университета Эразмуса в Роттердаме и Университете города Утрехт.

Нидерландские ученые из Медицинского Центра Университета Эразмуса в Роттердаме (Нидерланды) и Университета города Утрехт нашли антитело к COVID-19. Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на немецкое издание "Эрасмусмегезин", пишет zn.ua.

"Мировая премьера от Медицинского Центра Университета Эразмуса в Роттердаме (Нидерланды) и Университета города Утрехт: они нашли антитело к COVID-19. Научная публикация группы из десяти ученых готовится к оценке ведущим научным журналом "Nature", - говорится в статье издания, которую опубликовали вечером 14 марта.

Найденное антитело способно блокировать инфекцию SARS1 и SARS2, то есть является первым за всю историю антителом против коронавируса.

Антитело еще предстоит проверить на людях (а на это уйдут месяцы), и статью еще оценят эксперты, перед тем, как "Nature" опубликует ее, но ученые надеются, что произойдет это в ближайшее время.

Фрэнк Гросвельд, один из ученых, которые открыли антитело, отметил: "Вместе с отделением исследования вирусов и отделом вирусологии факультета ветеринарной медицины Утрехтского университета мы присоединились к европейскому проекту: ZAPI (Zoonosex Anticipation and Preparedness Initiative, - ред.). Его целью было выявление антител против MERS, SARS и другого гонконгского коронавируса (OC-43). Работая в этом проекте, мы нашли антитела, которые перекрестно реагировали с этими тремя различными вирусами и не давали ими заразиться. Эти вирусы уже изучены, тем не менее, сейчас мы имеем дело с другим коронавирусом. Когда вспыхнул текущий кризис - SARS2, мы немедленно проверили, реагируют ли антитела, которые реагировали на SARS1, на SARS2. Так мы нашли антитело, о котором сейчас сообщили".

В дальнейшем ученые планируют привлечь к работе фармацевтическую компанию. Прежде, чем эти лекарства запустят в продажу, антитело должно пройти исследования и проверки на токсикологические свойства. Сейчас этот процесс продолжается.

"В дополнение к разработке лекарственного средства, мы также хотим использовать антитело для производства экспресс-теста, который каждый может сделать дома, чтобы люди могли легко узнать, есть ли у них инфекция или нет", - рассказал Гросвельд.