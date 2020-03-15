Что сейчас происходит у соседей Беларуси 3 15.03.2020, 17:27

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Закрываются границы, отменяется транспортное сообщение.

В странах Восточной Европы количество зафиксированных случаев коронавируса растет. Соседние с Беларусью страны уже объявили карантин или чрезвычайное положение, закрыли границы и пассажирские авиасообщение, передает «Радыё Свабода».

Польша

- Количество случаев - 104

- 3 человека умерло

- В стране объявлена ситуация эпидемической угрозы

- C воскресенья 15 марта на 10 дней закрываются границы, останавливается международное воздушное и железнодорожное сообщение

- Возвращен контроль на всех границах

- Все граждане, которые возвращаются в Польшу, должны пройти 14-дневный карантин

- Закрыты торговые центры, работают только продуктовые магазины и аптеки

- Закрыты рестораны, кафе, бары

- Закрыты учреждения культуры - кино, театры, филармонии, музеи

- Отменены все массовые мероприятия, запрещаются собрания с участием более чем 50 человек, в том числе и богослужения

- С понедельника 16 марта закрываться все учебные заведения - от детских садов до университетов

Латвия

- Количество случаев - 30

- 13 марта правительство ввело на месяц чрезвычайное положение

- До 14 апреля закрыты все учебные заведения

- На 4 недели отменены все массовые мероприятия, неорганизованно можно собираться до 50 человек и расходиться после 23:00

- Со вторника 17 марта на две недели прекращены все международное пассажирское транспортное сообщение - авиационное, железнодорожное, морское, автобусное

- Посольства и консульства перестают выдавать въездные визы иностранцам

Литва

- Количество случаев - 12

- С понедельника 16 марта в стране на две недели вводится карантин

- Запрещен въезд в страну иностранцам и выезд гражданам Литвы за границу

- Закрыты кафе, рестораны, магазины (кроме продуктовых и аптек)

- Все учебные заведения остаются закрытыми

- Запрещены все мероприятия - как в закрытых помещениях, так и в открытом пространстве

- В костелах отменены богослужения

- Запрещено посещение больных в больницах и заключенных в тюрьмах

Украина

- Количество случаев - 3

- 1 пациентка умерла

- В стране объявлен карантин c 12 марта до 3 апреля:

- С понедельника 16 марта на две недели запрещен въезд иностранным гражданам

- Co вторника 17 марта на две недели будет прекращено международное пассажирское авиасообщение

- Запрещено посещение учениками учебных заведений

- Запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 200 человек (в Киеве - 60 человек)

Россия

- Количество случаев - 59

- В Москве, Петербурге, Московской, Липецкой, Курской, Ульянoвскoй областях, Краснодарском крае и в Карелии объявлен особый режим повышенной готовности

- Прекращено железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой

- Прекращен пропуск в Россию иностранцев через российско-польскую и российско-норвежскую границу

- В Москве с понедельника в школах введен свободный режим посещения

- В Москве на месяц ввели запреты на массовые мероприятия (более 5000 человек)

Чехия

- Количество случаев - 231

- В стране готовится объявление карантина

- C субботы на 10 дней закрыты все рестораны и магазины за исключением продуктовых, аптек и магазинов на автозаправках

- Введен контроль на границе с Германией и Австрией

- С понедельника будет запрещен въезд иностранцев в Чехию и выезд граждан Чехии за границу

- Закрыты школы

- Запрещены мероприятия с количеством участников более 30

- С 20.00 до 6.00 будут закрыты рестораны

- Полностью закрыты спортивные объекты, фитнес-залы, бассейны, солярии, сауны, музыкальные клубы, библиотеки и галереи