Что сейчас происходит у соседей Беларуси

Что сейчас происходит у соседей Беларуси3
- 15.03.2020, 17:27
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Закрываются границы, отменяется транспортное сообщение.
В странах Восточной Европы количество зафиксированных случаев коронавируса растет. Соседние с Беларусью страны уже объявили карантин или чрезвычайное положение, закрыли границы и пассажирские авиасообщение, передает «Радыё Свабода».
Польша
- Количество случаев - 104
- 3 человека умерло
- В стране объявлена ситуация эпидемической угрозы
- C воскресенья 15 марта на 10 дней закрываются границы, останавливается международное воздушное и железнодорожное сообщение
- Возвращен контроль на всех границах
- Все граждане, которые возвращаются в Польшу, должны пройти 14-дневный карантин
- Закрыты торговые центры, работают только продуктовые магазины и аптеки
- Закрыты рестораны, кафе, бары
- Закрыты учреждения культуры - кино, театры, филармонии, музеи
- Отменены все массовые мероприятия, запрещаются собрания с участием более чем 50 человек, в том числе и богослужения
- С понедельника 16 марта закрываться все учебные заведения - от детских садов до университетов
Латвия
- Количество случаев - 30
- 13 марта правительство ввело на месяц чрезвычайное положение
- До 14 апреля закрыты все учебные заведения
- На 4 недели отменены все массовые мероприятия, неорганизованно можно собираться до 50 человек и расходиться после 23:00
- Со вторника 17 марта на две недели прекращены все международное пассажирское транспортное сообщение - авиационное, железнодорожное, морское, автобусное
- Посольства и консульства перестают выдавать въездные визы иностранцам
Литва
- Количество случаев - 12
- С понедельника 16 марта в стране на две недели вводится карантин
- Запрещен въезд в страну иностранцам и выезд гражданам Литвы за границу
- Закрыты кафе, рестораны, магазины (кроме продуктовых и аптек)
- Все учебные заведения остаются закрытыми
- Запрещены все мероприятия - как в закрытых помещениях, так и в открытом пространстве
- В костелах отменены богослужения
- Запрещено посещение больных в больницах и заключенных в тюрьмах
Украина
- Количество случаев - 3
- 1 пациентка умерла
- В стране объявлен карантин c 12 марта до 3 апреля:
- С понедельника 16 марта на две недели запрещен въезд иностранным гражданам
- Co вторника 17 марта на две недели будет прекращено международное пассажирское авиасообщение
- Запрещено посещение учениками учебных заведений
- Запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 200 человек (в Киеве - 60 человек)
Россия
- Количество случаев - 59
- В Москве, Петербурге, Московской, Липецкой, Курской, Ульянoвскoй областях, Краснодарском крае и в Карелии объявлен особый режим повышенной готовности
- Прекращено железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой
- Прекращен пропуск в Россию иностранцев через российско-польскую и российско-норвежскую границу
- В Москве с понедельника в школах введен свободный режим посещения
- В Москве на месяц ввели запреты на массовые мероприятия (более 5000 человек)
Чехия
- Количество случаев - 231
- В стране готовится объявление карантина
- C субботы на 10 дней закрыты все рестораны и магазины за исключением продуктовых, аптек и магазинов на автозаправках
- Введен контроль на границе с Германией и Австрией
- С понедельника будет запрещен въезд иностранцев в Чехию и выезд граждан Чехии за границу
- Закрыты школы
- Запрещены мероприятия с количеством участников более 30
- С 20.00 до 6.00 будут закрыты рестораны
- Полностью закрыты спортивные объекты, фитнес-залы, бассейны, солярии, сауны, музыкальные клубы, библиотеки и галереи