Der Standard: Ученый утверждает, что увидел на Марсе насекомых 6 15.03.2020, 19:07

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По его мнению, на Марсе была и все еще есть жизнь.

Уильям Ромозер, вышедший на пенсию энтомолог из Университета Огайо, представил на заседании Энтомологического общества Америки в Сент-Луисе тему, вызвавшую всеобщее удивление: Ромозер уверен, что обнаружил на фотографиях Марса насекомых внушительных размеров, пишет австрийское издание Der Standard (перевод — inopressa.ru).

"Ромозер сообщил, что изучил имеющиеся в свободном доступе в интернете фотографии различных миссий на Марс - в частности марсохода Curiosity - и обнаружил на них многочисленные насекомоподобные формы жизни. По словам ученого, их сегментированные тела, конечности и усики типичны для членистоногих, а в случае наличия шести конечностей по земным меркам необходимо говорить о насекомых", - передает издание.

"Более того, по словам Ромозера, фотографии, сделанные марсоходом, демонстрируют не только ископаемые останки насекомых - на сделанных снимках якобы можно увидеть даже живые экземпляры: нечто, напоминающее пчелиный улей, а также размытые очертания пикирующего насекомого, которое вскоре после падения снова поднимается вверх. На фотографиях, утверждает ученый, можно даже увидеть животное, напоминающее змею. По мнению Ромозера, налицо все признаки многообразной фауны Марса: "На Марсе была и все еще есть жизнь".

Первые реакции на доклад Ромозера были ожидаемыми и единогласно отрицательными: ученый стал жертвой парейдолии, оптического обмана, заставляющего нас распознавать знакомые очертания там, где их вовсе не существует. Мнимые насекомые - не что иное, как обломки горных пород.

"Чтобы привести один из наиболее известных примеров парейдолии, можно остаться на той же планете: в 1976 году на снимке, сделанном космическим аппаратом "Викинг-1", было обнаружено так называемое лицо Марса, что породило множество домыслов о монументальной скульптуре марсиан. Сделанные позднее снимки показали, что речь идет об абсолютно обычных скалах, которые только с определенного ракурса из-за падающей тени напоминают лицо".

О подобных "открытиях" на фотографиях Марса заявления поступают постоянно. Впрочем, как правило, речь идет об исследователях-любителях, а Ромозер специализируется на насекомых несколько десятков лет и, среди прочего, написал учебник по энтомологии, который использовался многие годы, отмечает издание.

"NASA и другие космические агентства действительно ищут жизнь на Марсе - однако речь идет скорее о микроорганизмах. В таком случае в далеком прошлом было бы возможным даже их перемещение с одной планеты на другую: элементы форм жизни или, возможно, простейшие организмы могли посредством метеоритов, взорвавшихся на планете А при столкновении, попасть на планету B. В случае с многоклеточными организмами, такими как насекомые, все выглядело бы иначе. Насекомые - продукт земной биосферы и они появились около 400 млн. лет назад. Если бы что-то - или кто-то - перенес их потом на Марс, они оказались бы на планете, на которой к тому моменту уже несколько миллиардов лет не было пригодной для дыхания атмосферы", - поясняет издание.

"Тем не менее, исследователь убежден в своем открытии. А также в том, что оно оправдывает последующее изучение Марса - по крайней мере в этом пункте остальное научное сообщество не будет ему возражать", - пишет Der Standard.