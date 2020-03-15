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«Студенты-второкурсники массово пишут заявления на дистанционное обучение»

  • 15.03.2020, 18:00
«Студенты-второкурсники массово пишут заявления на дистанционное обучение»

Белорусы жестко высказываются в Сети о бездействии властей.

Сайт petitions.by, пишет телеграм-канал «Баста». Красноречивые комментарии под обращением к властям с требованием о немедленном введении карантина в учебных заведениях:

- Есть же школы где учатся около 1500-2000 тысяч человек, где каждый день скопляется в стенах школы много родителей забирающих своих детей. Если сейчас не будут действовать, потом уже поздно будет что-то предпринимать.

- Студенты-второкурсники массово пишут заявления на дистанционное обучение, может, с вашими до вас уже "поработали", чтобы не все факультеты разбежались

- Болеет очень много людей, я работаю в детском саду, он почти пуст. А карантина нет, нам лгут как всегда.

- Хожу в школу на практику, студентка. Каждый второй чихает и кашляет, учителя уже тоже заражаются. И никому нет дела, что в университетах есть зараженные. Все равно будто! В других странах давно приняты меры, но у нас же медицина лучше Швеции, Италии, Испании и Германии, где бушует эпидемия. Пора бы уже подумать о людях страны и о будущем, ведь известны случаи заражения и детей в Европе!

- Мои студенты массово написали заявления о переводе на дистанционное обучение. Молодцы.

- Под суд пойдут все - Лукашенко, премьер-министр, министр здравоохранения, губернаторы. Преступления перед народом не имеют срока давности.

- Моя сестра приехала сегодня с Польши. Студентка, в связи с закрытием там вузов. И вы думаете, к ней на таможне хоть кто-то подошел? Ни опроса,ни анкеты, ни температуры, Ничего! А кто знает, что она из Польши, а не из Италии или Германии?

- Меня безразличие властей просто убивает!

- В гимназии №16 в классе моего сына дети болеют пачками. Как это не болеют?! Кто-нибудь зайдите в поликлинику детскую №4, там толпы людей. Попасть на прием нереально!


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