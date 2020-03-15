Вертолет Минобороны РФ выпустил боевой снаряд по жилому дому в Чите 17 15.03.2020, 18:32

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Снаряд пролетел 1,5 километра.

В Чите вертолёт министерства обороны России выпустил боевой снаряд по жилому дому, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на Baza. Информацию об инциденте подтвердили в штабе Восточного военного округа.

По данным "Базы", накануне 14 марта военные разряжали боекомплект вертолёта Ми-35М, который дислоцирован на читинском аэродроме "Черёмушки". Во время процедуры произошёл сбой, из-за чего один из снарядов выстрелил. Пролетев почти полтора километра он врезался в стену жилого дома.

В результате были повреждены бетонные перекрытия в районе третьего этажа и один балкон. Сообщается также, что в доме вылетели несколько стёкол. Жильцы не пострадали.