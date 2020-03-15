Курс доллара к рублю вырос с начала года на 11,2% 1 15.03.2020, 18:36

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Журналисты проанализировали курсы центробанков.

За неделю после 30%-ного падения и частичного восстановления мировых цен на нефть курс доллара к белорусскому рублю вырос на 4,49% (с 2,2396 до 2,3402 рубля). Это пятый показатель на территории бывшего СССР.

Как пишет сайт naviny.by, об этом свидетельствует проведенный анализ официальных курсов центробанков на 8 и 15 марта.

Лидерами оказались Россия, где доллар подорожал на 8,40% (с 67,5175 до 73,1882 рубля), Грузия — на 7,91% (с 2,7748 до 2,9942 лари), Казахстан — на 6,13% (с 382,05 до 405,46 тенге) и Украина — на 4,51% (с 24,7413 до 25,858 гривны).

Меньше, чем в Беларуси, курс американской валюты увеличился в Кыргызстане — на 4,34% (с 69,85 до 72,8823 сома), Латвии, Литве, Эстонии — на 2,10% (с 0,8821 до 0,9006 евро), Армении — на 1,67% (с 479,82 до 487,85 драма), Молдове — на 0,50% (с 17,4244 до 17,5112 лея) и Таджикистане — на 0,40% (с 9,68 до 9,7185 сомони). Не изменились официальные котировки доллара в Азербайджане (1,7 маната), Туркменистане (3,5 маната). В Узбекистане она снизилась на 0,14% (с 9 513,84 до 9 500,54 сума).

С начала года доллар в Беларуси подорожал на 11,25% — это второе место после России (18,22%). Далее следуют Украина (9,17%), Казахстан (6,37%), Кыргызстан (4,65%), Грузия (4,41%), Молдова (1,75%), Армения (1,70%), Латвия, Литва, Эстония (по 1,17%) и Таджикистан (0,32%). В Азербайджане и Туркменистане курсы не изменились, в Узбекистане доллар подешевел на 0,07%.