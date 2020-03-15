«Ничего заказать невозможно, даже платно не доставляют!» 18 15.03.2020, 19:00

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Похоже, минчане обвалили «Е-доставку».

Рекомендация поменьше бывать в общественных местах сделала свое дело. Минчане решили ограничить походы в магазины и заказывать продукты на дом через доставку «Евроопта». Нагрузка на доставку выросла так, что с пятницы уже нельзя было выбрать ни дату, ни время, пишет «Онлайнер».

На самом деле ни вчера, ни сегодня ни в одной зоне доставки компании не было ни свободного окошка. 15, 16, 17 марта — все эти дни были заняты, сообщали нам читатели.

— Хотели заказать экспресс-доставку, которая у компании стоит 8 рублей, но даже платно это сделать невозможно! — пишут читатели. — Причем есть не только трудности в заказах «сегодня на сегодня». Нельзя в принципе заказать что-либо!

Журналисты проверили сообщения читателей. Действительно, вечером в воскресенье заказать что-то в «Е-доставке» было невозможно ни в одной из трех зон доставки. Сначала не было дат, а потом выбрать время стало совершенно невозможно. Одно свободное окошко 11:00—13:30 появилось в «ГиперМолле» и то только на 19 марта.

Что говорит компания?

Вчера на сайте «Е-доставки» появилось следующее сообщение:

«Дорогие покупатели. В последние дни многие из Вас столкнулись с трудностями при оформлении заказа в режиме „сегодня на сегодня“. Это произошло в связи с резким и непредвиденным ростом количества заказов. Мы знаем о проблеме и стараемся исправить сложившуюся ситуацию. Сейчас некоторые сотрудники выходят на смену даже в свой выходной. Также мы активно обучаем новых людей, чтобы скорее вернуться в обычный режим работы доставки продуктов „день в день“».