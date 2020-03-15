БФБ первой из белорусских федераций «игровиков» приостанавливает все матчи из-за коронавируса 3 15.03.2020, 19:51

Фото: tut.by

Даты возобновления турниров по баскетболу не известны.

Все матчи чемпионатов Беларуси по баскетболу приостанавливаются с 16 марта из-за коронавируса, пишет pressball.by.

- В соответствии с протоколом поручений Министра спорта и туризма и на основании решений ФИБА и ФИБА Европа Исполком БФБ принял решение отложить с 16 марта проведение соревнований по баскетболу. Даты возобновления турниров будут сообщены позднее, — сообщает пресс-служба БФБ.