БФБ первой из белорусских федераций «игровиков» приостанавливает все матчи из-за коронавируса

БФБ первой из белорусских федераций «игровиков» приостанавливает все матчи из-за коронавируса3
- 15.03.2020, 19:51
Даты возобновления турниров по баскетболу не известны.
Все матчи чемпионатов Беларуси по баскетболу приостанавливаются с 16 марта из-за коронавируса, пишет pressball.by.
- В соответствии с протоколом поручений Министра спорта и туризма и на основании решений ФИБА и ФИБА Европа Исполком БФБ принял решение отложить с 16 марта проведение соревнований по баскетболу. Даты возобновления турниров будут сообщены позднее, — сообщает пресс-служба БФБ.