Конституционный переворот Путина начинает висеть в воздухе 9 Эль Мюрид, «Главред»

15.03.2020, 19:58

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До россиян и их элит наконец дошла важная мысль.

Начинают появляться данные локальных опросов (в данном случае - кузбасский), которые были проведены по горячим следам сразу после "обнуления". Они вполне очевидны: противники "обнуления" существуют во всех возрастных и имущественных группах, причем их число везде примерно или более половины опрошенных. С "обнулением" согласна примерно четверть опрошенных.

В данном случае наш стратег перехитрил сам себя - легитимность его попытки узурпировать власть таким грубым способом близка к нулю, так как четверть согласных - это классическая сервильная треть-четверть, которая вообще всегда согласна с любой нынешней властью и своего мнения не имеет. В ту же секунду, когда новая власть объявит это решение Путина преступным, эти же самые 25 процентов будут категорически согласны с мнением новой власти. Причем без малейшей рефлексии по поводу предыдущего противоположного мнения.

По сути, конституционный переворот начинает висеть в воздухе. У него просто нет поддержки.

Народ РФ полностью дезориентирован хаотическими метаниями конституционных устроителей, а номенклатура сумела выхолостить все угрожающие ей пункты, оглашенные в послании Путина 15 января. У него не хватило возможности провести переворот так, как это было задумано.

Путинская "вертикаль" пошла в разнос бандитской шайке, его авторитет держится не только и не столько на том, что он может убить кого угодно. Любое правление - это консенсус. Согласие с тем, что править будет именно он. Для государства это еще более сложная конструкция, так как здесь легитимность, скорее, носит отрицающий характер - право править принадлежит не лучшему, а наименее худшему. Главный лозунг пропаганды: "Кто, если не Путин" - подразумевает лишь то, что да, возможно, Путин - не самый лучший выбор. Но другие еще хуже.

Утрата легитимности в данном случае означает, что большинство начинает думать в иной парадигме - хуже Путина уже точно быть ничего не может.

Посмотрим, что из этого выйдет. Но нужно отметить, что, как и любой кризис, нынешний кризис легитимности - целиком и полностью "внутренний продукт". К нему привели строго внутренние противоречия, а не мифические зарубежные враги. В данной конструкции их вообще нет, даже некого обвинить. Всё сделано самими правителями. Сами, всё сами.

P.S. Даже в Сирии парламентские выборы перенесены с 13 апреля на 20 мая. Как говорится в указе, "...в рамках реализации мер руководства страны по противодействию [распространению] коронавируса нового вида..." С гуманизмом на Востоке всегда было не очень. В воюющей и раздираемой гражданской войной Сирии его просто нет. Но даже там руководство полагает, что геноцид - это все-таки не тот метод, с помощью которого нужно решать текущие задачи.

Эль Мюрид, «Главред»