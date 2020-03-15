«Все готовятся, что это затянется примерно на месяц» 1 15.03.2020, 20:08

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Белорусы рассказали о карантине в странах Европы.

Из-за угрозы распространения коронавируса многие страны принимают серьезные меры. В Испании, например, ввели ограничения на передвижения жителей в стране. В Чехии закрывают границы, а в Польшу нельзя въезжать иностранцам. О том, как вся эта ситуация меняет жизнь обычных людей, в материале tut.by.

Чехия: «Все готовятся, что это затянется примерно на месяц»

Дмитрий Нефедов из Минска, но уже почти десять лет живет в Чехии. А точнее в небольшом городке Ческа-Липа Либерецкого края. Мужчина работает в IT, его жена учитель, у них двое детей-школьников. Утро воскресенья белорус начал с похода в магазин.

— Есть вероятность, что в ближайшее время по всей Чехии введут карантин, — объясняет он свой ранний поход за покупками. — Если это случится, без особой надобности из дома выходить будет нельзя. Поэтому решил на всякий случай закупиться.

На прилавках, делится он наблюдениями, всего хватает. А вот людей на улицах меньше обычного. В субботу, 14 марта, говорит собеседник, в Чехии закрыли кинотеатры, бары, рестораны. Из магазинов работают только продуктовые.

— В разных частях Чехии, каникулы в школах не совпадают. В Ческа-Липа, например, с весенних каникул дети должны были выходить на учебу в понедельник (16 марта. — Прим.), — вводит в курс дела собеседник. — Но со среды, 11 марта, все школы в стране закрыли на карантин. Поэтому мои ребята завтра дома. Как долго это продлится, пока неясно. Все готовятся, что это затянется примерно на месяц.

На прошлой неделе, рассказывает собеседник, Минздрав Чехии предложил, чтобы компании, где могут организовать работу онлайн, разрешили сотрудникам трудиться из дома. «В промышленности это невозможно, поэтому предприятия продолжают работать, — уточняет Дмитрий. — „Шкода“, например, работает, как и раньше».

При этом мамам и папам, у которых дети учатся в 4 классе и младше, на время карантина разрешили взять больничный.

— У меня, кстати, есть знакомый, у них с женой десять детей, и они с супругой вдвоем ушли на больничный, — улыбается Дмитрий.

По данным на 15.00 воскресенья, в Чехии 231 зараженный. С 16 марта страна закрывает границы. Еще в пятницу здесь ввели режим чрезвычайной ситуации. В связи с этим, рассказывает Дмитрий, чешские СМИ сообщили: если человек сознательно уходит с домашнего карантина, ему может грозить до двух лет лишения свободы. «А если выяснится, что у него еще и коронавирус, — говорит собеседник, — то до восьми лет».

— Что значит, домашний карантин?

— Люди, которые приехали из-за границы — не важно из какой страны, обязаны позвонить в санстанцию и сообщить, где они были. Иначе — штраф, — рассказывает Дмитрий. — Всех этих людей оставляют дома на 14-дневный карантин, который человек оформляет по телефону.

— Можно устроить себе оплачиваемые каникулы.

— Система построена на доверии, но смыла врать нет, — не соглашается собеседник. — Ведь на больничном ты получаешь 60 процентов от зарплаты, так что обманывать невыгодно.

По словам Дмитрия, особенность Либерецкого края — близость к Германии. Часть жителей их региона, рассказывает собеседник, каждый день ездит на работу в Германию. О том, как после закрытия границ местные смогут добираться в немецкие офисы и на производства, тут активно обсуждают.

— В пятницу министр внутренних дел сообщил: те, кто работает ближе, чем в 50 километрах от границы, смогут свободно ездить на работу, — делится местными новостями собеседник. — Хотя, как именно все это организуют, пока не понятно. Мой знакомый, который работает в Дрездене говорит, что в понедельник выедет на работу сильно пораньше.

Испания: «Теперь, если ты вышел без надобности на улицу, могут дать штраф от 500 до 2000 евро»

Игорь из Минска, но уже 8 лет живет в городе — Кальпе на побережье Средиземного моря. В Европе Испания занимает второе место по количеству зараженных. В стране, рассказывает собеседник, три основных очага инфекции. Один из них — в Мадриде.

— На прошлой неделе появилась информация, что с 16 марта на карантин закроют все учреждения образования и, возможно, в стране введут ограничение передвижения, — описывает ситуацию собеседник. — Несмотря на то, что всех просили не покидать города, где они живут, многие жители Мадрида рванули к нам на побережье. У многих богатых горожан есть здесь дома. И, конечно, приятнее пересидеть вирус где-то у моря.

Еще в четверг, говорит Игорь, в Кальпе можно было спокойно зайти в магазин и купить все нужное. Но уже в субботу, когда людей в округе заметно прибавилось, покупки превратились в квест.

— Вчера мы поехали по магазинам. В какой-то момент я понял, что возле супермаркетов просто невозможно припарковаться. Занято все. В итоге пришлось ехать в торговый центр между деревнями, но там уже почти все разобрали.

В новостях, говорит Игорь, правительство призывает, чтобы люди не скупали все товары. Но параллельно в тех же новостях передают, что только в субботу продажи повысились на 180 процентов.

В воскресенье в 00.00 в Испании ввели ограничения по передвижению. Без особой нужды, объясняет собеседник, теперь нельзя передвигаться по дорогам общего пользования. Исключения, например, поездка за продуктами в ближайший магазин, в аптеку за лекарствами, в банк — за деньгами.

— Теперь, если ты вышел без надобности на улицу, могут дать штраф от 500 до 2000 евро, — говорит Игорь и тут же делится наблюдением: — Смотрю вдоль моря два человека вышли на пробежку. Перед ними проехала полиция. Думаю, их остановят.

Ближайшие 15 дней, говорит белорус, в Испании все будет закрыто и почти никто не будет работать. С 16 марта в учебных заведениях ввели карантин.

— Сразу, пока школы еще были открыты, эту ситуацию объясняли так: если мы отправим детей на карантин, а родители при этом будут работать, с кем окажутся ученики? С бабушками и дедушками. При этом, поясняли, дети часто являются бессимптомными носителями вируса, а значит, могут заразить бабушек и дедушек, которые первыми стоят в зоне риска, — рассказывает собеседник. — В итоге, отдельно школы не закрывали. А лишь тогда, когда решили, что родителям тоже пока лучше не ходить на работу.

Польша: «Одного из родителей, у которых дети до 12 лет и нет возможности трудиться удаленно, освобождают от работы»

Алексей живет в Варшаве. В субботу, рассказывает, когда закрыли все общественные заведения, столица страны-соседки казалась пустой.

— Люди придерживаются рекомендаций и остаются дома, но стараются от этого не страдать, — говорит собеседник. — В группах в соцсетях стали сбрасывать советы, чем заняться, если ты, например, сидишь дома с ребенком. Некоторые музеи стали организовывать бесплатные онлайн-экскурсии, а спортивные клубы — предлагать тренировки на свежем воздухе небольшими группами. СМИ постоянно сообщают о важности социального дистанцирования на время. В субботу некоторые локальные СМИ с гордостью писали, что местным жителям удалось сделать город пустым.

В супермаркетах, продолжает собеседник, работают только продуктовые магазины и аптеки. В аптеках и в отделениях почты сделали разметку, где указали, чтобы люди не подходили близко друг другу. А в маленькие магазинчики запускают группами по пару человек.

По словам Алексея, чтобы поддержать небольшие кафе или, например, пиццерии на страничках местных жилых комплексов люди стали постить объявления, где предлагают жителям окрестных домов заказать что-нибудь в этих заведениях.

— Посыл у всего этого такой: большие сети из-за всей этой ситуации не разорятся, но давайте поддержим локальные бизнесы за углом, — описывает ситуацию собеседник. — У меня есть знакомые, у них в Варшаве свой бар. Сейчас они не могут принимать посетителей, но могут доставлять домой к клиентам пиво на разлив. Та же ситуация с небольшими кафе и пиццериями. И люди стали у них активно делать заказы.

Еще с четверга, рассказывает белорус, многие крупные компании, например, консалтинговые или логистические, перешли на работу из дома. Тогда же появилась рекомендация, вводить карантин в учебных заведениях. С 16 марта карантин в школах, садах и университетах обязателен.

— Одного из родителей, у которых дети до 12 лет и нет возможности трудится удаленно, освобождают от работы, — рассказывает Алексей. — При этом Фонд соцстраха будет оплачивать ему 80 процентов от зарплаты.

Все эти меры пока рассчитывают на две недели. Однако органы власти уже говорят о возможном продлении.

— Министерство здравоохранения прогнозирует, что за следующую неделю число выявленных случаев увеличится в 15−20 раз. В целом идет посыл, чтобы люди не нервничали и ответственно относились к своему здоровью, — говорит собеседник. — В интернете есть сайт, где несколько раз в день обновляется статистика, где пишут, сколько людей на карантине, количество взятых анализов. Паники не видно, но некая напряженность чувствуется.