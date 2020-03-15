В мире более 156 тысяч человек заразились коронавирусом 15.03.2020, 20:14

Инфекция распространилась на 142 страны мира.

Более 156 тысяч людей в мире имеют коронавирусную инфекцию, которая вызывает пневмонию COVID-19. По состоянию на воскресенье, 15 марта, от коронавируса умерло 5,83 тысяч человек и 73,97 тысячи — излечились, пишет zn.ua.

Европейский Парламент активизирует свои усилия, чтобы помочь преодолеть вспышку нового коронавируса в Европе, которую ВОЗ накануне признала центром глобальной пандемии. Все европейские страны получат поддержку своих систем здравоохранения - наискорейшие поставки материалов, поддержку больниц и финансирование исследований для разработки вакцины. Европейский Союз выделил как минимум 37 миллиардов евро из бюджета на программы, направленные на помощь европейским государствам преодолеть экономическое влияние кризиса.

Наибольшее количество зараженных коронавирусом сосредоточено в Италии. По официальным данным там уже 21 157 инфицированных. В стране умер 1441 человек и 1966 человек выздоровело.

Также значительное количество людей, подхвативших коронавирусную инфекцию в пределах Европы в Испании (6391 зараженных), Германии (4585 зараженных), Франции (4481 зараженных) и Швейцарии (1359 зараженных).

В США зафиксировали 2952 случая коронавируса. От болезни погибли 57 человек и 12 вылечились. Президент США Дональд Трамп объявил "национальную чрезвычайную ситуацию" из-за пандемии коронавируса и открыл доступ к 50 миллиардам долларов для американских штатов, территорий и местностей на борьбу с эпидемией.

На Ближнем Востоке крупнейшим центром коронавируса остается Иран: в стране 12,72 тысяч человек инфицировано, 611 умерло и 2959 человек выздоровело. В связи с этим министр иностранных дел Ирана Джавад Зарифе направил письмо Генеральному секретарю ООН Антонио Гутерресу, в котором призвал международное сообщество пренебречь "нечеловеческими" санкциями, введенными США.

Коронавирус продолжает заражать людей по всему миру, поэтому много публичных людей находятся настороже. Тест на коронавирус бразильского чиновника, который встречался с Трампом, дал положительный результат, поэтому президент США также решил провериться на заражение. В воскресенье, 15 февраля, врач Дональда Трампа сообщил, что тест президента США на коронавирус оказался отрицательным.

В тот же день подтвердилось заражение у жены премьер-министра Испании Педро Санчеса. Теперь женщина вместе с семьей вынуждена перейти на специальный режим.