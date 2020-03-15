Чем заняться во время карантина: пять роскошных виртуальных музеев 15.03.2020, 20:36

Посещать любимые музеи, не выходя из дома, вполне реально.

Google проводит виртуальные туры по Лувру и музею естествознания в Берлине, а американский Метрополитен-музей оцифровал десятки тысяч работ из своей коллекции. Многим из нас пришлось отменить запланированные поездки из-за пандемии коронавируса, но vogue.ua предлагает не паниковать – а погрузиться в виртуальный мир искусства.

Google Arts & Culture

Роскошный подарок всем нам в 2011 году сделали Google – запустили цифровую платформу Google Arts & Culture. Все началось с сотрудничества с 17 музеями, сейчас же на платформе есть доступ к более чем 1200 коллекциям со всего мира. Google Arts & Culture – точно первая остановка в вашем виртуальном арт-путешествии, и задержаться здесь придется минимум часа на 3-4. Вы можете искать интересные вам работы по периодам, техникам, направлениям или художникам; можете изучать конкретные музеи – например, галерею Уффици во Флоренции или музей Ван Гога в Амстердаме. Или ориентироваться на тренды недели – например, на этой неделе в тренде Ван Гог, кувшинки Моне и цветы. Самое прекрасное в Google Arts & Culture то, что они дают доступ к работам в высоком разрешении – даже в музее вы вряд ли так подробно рассмотрите живопись, как на сайте. Именно поэтому Google Arts & Culture очень уважают музейные работники со всего мира.

Британский музей, Лондон

Британский музей в Лондоне – must see для всех фанатов археологии: это лучший археологический музей в мире и второй по посещаемости в мире, среди художественных музеев, после Лувра. Пару лет назад совместно с Google они открыли доступ к своей роскошной коллекции и теперь онлайн можно увидеть более 5 тысяч экспонатов. Причем сотрудники не просто оцифровали работы, а сделали целую цифровую экскурсию. От нее не оторваться: выбираешь период, страну или континент и перед тобой открывается полноценный музей с описанием экспоната, связанные с ним другие предметы в музее и также небольшой аудиогид. Кстати, информацией в один клик удобно поделиться с друзьями в соцсетях или сохранить себе в закладки.

Лувр

Самый популярный музей в мире ежегодно принимает до 10 миллионов человек. Вполне логично, что на карантин из-за пандемии коронавируса Лувр закрылся одним из первых, еще в начале марта. Но есть у Лувра отличные виртуальные экскурсии: можно «прогуляться» по древнему египетскому крылу и его подвалу, также есть тур по Galerie d'Apollon. Обратите внимание, что на сайте также есть симпатичная рубрика "экспонат дня", его сотрудники музея выбирают каждый день и посвящают ему интересный обзор. Например, сегодня, 15 марта, экспонат дня в Лувре – голова колоссальной статуи Аменхотепа III (1550—1069 гг. до нашей эры).

Музей Ватикана

Совершить виртуальный тур по Сикстинской капелле и увидеть работу великого Микеланджело – это вполне реально даже сейчас, когда Италию охватила пандемия коронавируса и жизнь в одной из самых колоритных и жизнерадостных стран мира фактически замерла. Музеи Ватикана еще несколько лет назад разработали прекрасный виртуальный тур по Сикстинской капелле, которые оказались очень ко времени сейчас. Помимо этого, на сайте есть доступ еще минимум к пяти залам музея Ватикана. Приятного путешествия!

Музей Тиссена-Борнемисы в Мадриде

С 12 марта ключевые музеи Испании, как и их коллеги в Австрии, Франции и Италии, закрылись на карантин предположительно до 3 апреля. Среди них и мадридский музей Тиссена-Борнемиссы. В середине февраля здесь открылась большая выставка Рембрандта, которая не проработала полноценно и месяца. Чтобы зрители по всему миру могли с ней ознакомиться, несмотря на карантин, в музее оперативно подготовили виртуальный тур по выставке. Можно прогуляться по всем пяти залам и, сидя на диване, в подробностях рассмотреть живопись великого голландского живописца.