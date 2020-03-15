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В БГУ переносят лекции на всех факультетах

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  • 15.03.2020, 20:46
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В БГУ переносят лекции на всех факультетах

Речь не идет о переводе на дистанционное обучение и отмену занятий.

В БГУ принято решение перенести лекционные курсы для всех факультетов на более поздний срок. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на университет.

Речь не идет о переводе на дистанционное обучение и отмену занятий, а касается временных изменений в графике учебного процесса с целью избежания массового скопления людей. В ближайший период рекомендовано использовать иные формы занятий, предусмотренные учебными планами и программами, в числе которых УСР (управляемая самостоятельная работа студентов), консультации, лабораторные и другие.

По всем вопросам организации учебного процесса студентам советуют обращаться в деканаты факультетов.

«Уважаемые студенты и сотрудники БГУ! — пишут представители вуза. — Обращаемся также к вам с просьбой внимательнее отнестись к своему состоянию здоровья и здоровью окружающих и соблюдать все необходимые правила личной гигиены и рекомендации Министерства здравоохранения Беларуси по профилактическим мерам распространения вирусной инфекции».


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