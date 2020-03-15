Лидеры четырех стран потребовали привлечь Асада к ответственности 4 15.03.2020, 21:17

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Германия, Франция, США и Великобритания выступили с совместным заявлением по Сирии.

Исполняется 9 лет со времени начала внутреннего конфликта в Сирии, который перерос в полномасштабную гражданскую войну с участием нескольких государств и полувоенных формирований разных религиозных групп, передает «Радио Свобода».

В воскресенье, 15 марта, Германия, Франция, США и Великобритания выступили с совместным заявлением по Сирии. Режим Асада "должен быть привлечен к ответственности за совершенные им зверства". Военное наступление сирийского режима при поддержке России и Ирана ведёт к дальнейшим страданиям и беспрецедентному гуманитарному кризису, отмечается в документе.

Германия, Франция, США и Великобритания требуют от сирийского руководства выполнения резолюцию 2254 Совета Безопасности ООН. Резолюция требует объявления общенациональное перемирие, проведения конституционной реформы, освобождения произвольно задержанных лиц и проведения свободных выборов.

Страны-доноры процесса урегулирования в Сирии готовы рассматривать вопрос о гуманитарной поддержке восстановления страны только после начала "необратимого и внушающего доверие реального политического процесса".

В заявлении четырёх держав – Германии, Франции, США и Великобритании – подчёркивается, что в результате борьбы Асада за сохранение своего режима 11 миллионов человек, почти половина населения Сирии, были вынуждены покинуть свои жилища, а более полумиллиона сирийцев убиты.

Начавшиеся в марте 2011 года на волне "Арабской весны" антиправительственные выступления привели к массовым беспорядкам в городах Сирии. Летом того же года волнения переросли в вооружённый конфликт противоборствующих сил. Оппозиция требовала отставки президента Башара Асада, отмены действовавшего с 1962 года режима чрезвычайного положения и проведения в Сирии демократических преобразований.