Как белорусам сделать антисептик своими руками 3 15.03.2020, 21:27

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Несколькими рецептами антисептиков поделилась ВОЗ.

Как советуют специалисты, чтобы не заразиться коронавирусом СOVID-19, которому ВОЗ присвоила статус пандемии, нужно чаще мыть руки, а в случае дефицита антисептических средств, можно сделать их своими руками, пишет apostrophe.ua.

Несколькими рецептами антисептиков поделилась Всемирная организация здравоохранения.

Так, в первом варианте состава нужно смешать: 8333 мл этанола, 417 мл перекиси водорода и 145 мл глицерина. Чтобы получить дезинфицирующее средство, надо в 7515 мл изопропилового спирта влить 417 мл перекиси водорода и 145 мл глицерина добавить желаемое количество воды.

Что касается второго варианта антисептического средства, то здесь понадобится изопропиловый спирт 99,8%, перекись водорода 3%, глицерин 98%, стерильная дистиллированная или кипяченая охлажденная вода.

Медики рекомендовали обрабатывать руки полученным раствором не менее 30 секунд, особенно хорошо очищая под ногтями.