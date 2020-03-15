«Пускай поднимают зарплаты, а не урезают возможности для людей» 4 15.03.2020, 21:50

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Что белоруски думают о противостоянии секонд-хендов и «Беллегпрома».

Недавно глава концерна «Беллегром» Татьяна Лугина говорила о конкуренции белорусского производителя и магазинов «секонд-хенд». «Вечерний Бобруйск» узнал, что думаю бобруйчанки об этом противостоянии.

Ксения Русецкая, фотограф:

– Я против закрытия секондов! Эти магазины для меня – способ красиво одеваться. Предположим, там есть вещи одного моего любимого бренда европейского COS, свитер у которого стоит порядком от 80€, а в секонде его можно найти за 10 руб. Пускай поднимают зарплаты, а не урезают последнюю возможность для людей одеваться доступно, красиво и по средствам. А еще секонд-хэнды – это экологично. Легкая промышленность уже давно завалена огромным количество масс-маркета, некачественной одеждой. А зачем делать продукт еще, если и так рынок заполнен?

Если секонды закроют, я буду покупать одежду в магазинах Massimo dutti, Zara, H&M, хотя пока что я именно эти марки покупаю в секонд-хендах. Ну и буду покупать меньше одежды и реже, так как хорошее качество стоит дорого.

Елисавета Илларионова, музыкант:

– Я считаю, что это так себе идея. Во-первых, секонды – это экологично. Круто ведь давать вещам вторую жизнь. Во-вторых, это экономия. Понятно, что вещи в секонд-хэнде чаще всего кем-то отданные и уже ношенные. Но эти вещи приезжают к нам из Европы. Они лучшего качества и они гораздо дешевле, чем новая вещь из магазина. Всегда можно найти то, что тебе нужно в секонде. Может, их придется обойти много, но если что-то очень нужно, то вероятнее всего ты найдешь это. Это удобно, дешево и экологично, людям не вредит. Поэтому для меня такая позиция непонятна. Если секонд-хенды все же закроются, то буду ходить за одеждой в Bershka, H&M, Pull and bear, или на рынок.

Людмила Хомич, студентка:

– Если закроют все секонды, я просто буду покупать меньше одежды. Такие магазины дают возможность часто обновлять гардероб и при этом не тратить все деньги сразу. Я вот люблю часто менять одежду, и за 25-30 руб. можно купить две-три или даже четыре вещи. Или буду ездить закупаться сразу в Минск, например, в торговые центры. Мне нравятся еще магазины «Твое» и «Tеrranova». Одежду белорусского производства не покупаю – мне не нравятся модели и ткани. Только льняное можно что-то интересное найти, но там цены очень высокие.

Анна Ковалева, медсестра:

– К этой инициативе я отношусь крайне отрицательно, они не тянут конкуренцию и проще всего, конечно же, слить более сильного. Цены на свою продукцию необоснованно завышены, фасоны «бабские», за тенденциями не следят. Секонд это отличный вариант, качество, выбор, цена, часто вещи с этикетками. Для многодетных семей это вообще выход, особенно когда начинаются сборы в школу. Мы вот дочке берем куртки, сарафаны, штаны, обувь. Сапожки зимние шикарного качества по приемлемой цене урвали. И муж мой, кстати, работает в секонде. Из белорусских производителей поддерживаю только Брестский чулочно-носочный комбинат, колготки, носки только там берем, качество и цена отличные. Если секонды закроют, буду, скорее всего, ездить в Россию или Польшу.

Но очень надеюсь, что не закроют. Во-первых, муж потеряет работу, во-вторых, это доставит очень большие неудобства. Вот взять даже недавнюю ситуацию – у ребенка недавно был день рождения. Нужен наряд. Живу на площади Ленина, вышла, 10 минут до секонда, за три минуты там нашла платье за 4.50 руб. Решила ради интереса зайти в «Буслик». Минимальная цена – 30 руб. Так же и с рубашками сыну в школу. В секонде в два раза дешевле и качественнее. И всегда большой выбор и размерный ряд.