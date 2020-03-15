В Италии за сутки от коронавируса скончались 368 человек 15.03.2020, 23:00

1,632

Это максимальные дневные потери за время эпидемии.

В Италии за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 368 человек. Такие данные приводит 15 марта министерство здравоохранения Италии, пишет «Гордон».

Общее количество погибших с начала эпидемии достигло 1809 человек. Это максимальные дневные потери в Италии за время эпидемии. Таким образом, на Италию приходится около трети умерших за весь период эпидемии во всем мире.

Число официально подтвержденных случаев заражения возросло с 21 157 случаев до 24 747 (+3590 по сравнению с субботой). Сюда входят 20 603 человека, которые продолжают лечение, 2335 человек, выписанных после выздоровления, а также умершие от инфекции.

Из 20,6 тыс. человек, продолжающих лечиться, госпитализированы 9663, еще 1672 человека находятся в отделениях интенсивной терапии. Оставшиеся 9268 человек изолированы дома.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 15 марта общее число зараженных в мире превысило 156 тыс., более 5,8 тыс. человек скончались.

Италия занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса и второе место по количеству зараженных и умерших (после Китая).

С 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры. Власти закрыли все учебные заведения, магазины (помимо продуктовых и аптек), а также бары и рестораны, запретили массовые собрания, отменили почти все спортивные мероприятия. Ограничения продлятся как минимум до 25 марта.