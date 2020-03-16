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Сразу у трех белорусских конькобежцев подозрение на коронавирус

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  • 16.03.2020, 8:18
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Сразу у трех белорусских конькобежцев подозрение на коронавирус

На карантин попадет и сборная Беларуси по биатлону.

У трех белорусских конькобежцев подозрение на коронавирус. Они сдали тесты и находятся в изоляции, ожидаются результаты. Об этом в программе "Итоги недели" на телеканале "Беларусь 5" сообщил главный тренер белорусской сборной по конькобежному спорту Сергей Минин, сообщает "Еврорадио".

Заместитель директора РНПЦ спорта Геннадий Загородный в той же программе рассказал, что "ряд [белорусских] спортсменов инфицированы", несколько человек находятся на лечении. Гораздо больше спортсменов попали на карантин. Например, на карантине будет находиться сборная Беларуси по биатлону, которая возвращается из Финляндии после участия в этапе Кубка мира.


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