Околокоронавируса 10 Михаил Черкашин, российский врач

16.03.2020, 8:27

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Вирус потенциально опасен и самый главный способ победить его — сбить волну распространения.

Последние дни все население социальных сетей разделилось на лагеря. Кто-то паникует. Кто-то отрицает. Кто-то критикует и врачей и проводимые мероприятия.

Как это вижу я:

1.Вирус потенциально опасен и самый главный способ победить его — сбить волну распространения. Большинство, подавляющее большинство людей переносят болезнь без симптомов или с малыми симптомами. Есть группы риска, в первую очередь, пожилые. Поэтому пусть родители и дедушки с бабушками посидят дома.

2.Карантины, самоизоляция, ограничение посещения мест массового скопления людей, регулярное мытье рук — это работающие способы.

3.Больницы готовятся, где-то — максимально открыто, как в Москве, где-то тихо и незаметно.

4.Перепрофилирование больниц — это важное и нужное дело. Обывательские истерики про то, что «акушеры начнут лечить!» — это глупость. Пока, по опыту зарубежных коллег, вырисовывается ступенчатый подход: ездили заграницу ближайшие две недели? Сидим дома, строго, без походов в кино и фитнесс; температура без дыхательной недостаточности — (едим) сидим дома, по-настоящему сидим, без выходов на улицу; появились признаки пневмонии (в первую очередь если тяжело дышать) — едем на красивой машине с мигалками в больницу (скорая отвезет по профилю); в больнице будут наблюдать, начнут лечить, возьмут анализы).

5.Часто задаваемые (обсуждающиеся) вопросы:

- «Меры дурацкие, будем ходить в школу, у меня билеты на концерт, это нарушение моих конституционных прав» и тд.

Нет. Меры не дурацкие. Лучше соблюдать вводимые постепенно ограничения по карантину. В Китае эпидемия, похоже, побеждается. Именно за счет пустых улиц. В Италии тоже вводят жесткие ограничения и это начинает работать.

-«Вирус создали китайцы, американцы, рептилоиды, нужное подчеркнуть»

Niet. Это спекуляции и хайп.

-«Перепрофилирование больниц это чушь»

Нет. Не чушь. В XIX веке понастроили бы «холерных бараков» и загнали всех туда. Теория эволюции, выживает сильнейший. Сейчас, опираясь на готовую инфраструктуру (реанимации, доступ к кислороду, возможность зонирования помещений и тд) мы можем заранее подготовить нормальные решения для изоляции и лечения всех симптомных зараженных. Это очень правильный путь и это спасет много жизней, когда (если) начнется массово. Акушеры лечить пневмонию не будут. Лечить будут реаниматологи при поддержке инфекционистов и всех других. Но есть куча задач, которые будут решать врачи любых специальностей — санпосты на входе, сортировка, описание снимков, рутинная работа лабораторий, подвоз патронов и снарядов и тд. Работа найдется всем.

Не надо сжигать на площадях кашляющих. Не надо забивать камнями врачей.

Не надо есть тоннами чеснок и покупать средства из всплывающей рекламы «возьмите обычный советский…»

Это всего лишь простуда. Которая может осложняться пневмонией с дыхательной недостаточностью. С этим можно и нужно бороться.

P.S.:

Для меня эпидемии — это было что-то из истории медицины, новостей из Африки или книжки «Дело, которому ты служишь».

Сейчас даже мы (онкологическая больница) готовимся. План развертывания интенсивных коек. Действия при первой выявленной пневмонии. Оповещение эпидбюро и маршрутизация такого пациента. Средства защиты. Зонирование корпусов и изоляция зон разной степени угрозы. Действия на случай перегруза городской сети. И много чего другого. И в каждой больнице должен быть такой план.

Михаил Черкашин, российский врач, «Фейсбук»