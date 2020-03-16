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Как вырастут доллар и евро, если цены на нефть уйдут на дно

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  • 16.03.2020, 8:49
  • 4,948
Как вырастут доллар и евро, если цены на нефть уйдут на дно

Прогноз аналитика.

Как изменятся курсы инвалют на фоне падения нефтяных цен? До какого дна могут дойти котировки нефти? Насколько может пострадать национальная валюта? Об этом рассказал в комментарии myfin.by старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

– Прошла, наверное, одна из самых бурных недель за последнее время на белорусском рынке. Причем в очередной раз все влияние на наш рынок было вызвано колебаниями на внешних рынках.

Во-первых, пара евро/доллар снизилась с 1,1240 до 1,1170, или на 0,6%.

Но основные события были связаны с российским рублем и были вызваны резким падением нефтяных котировок после развала соглашения ОПЕК+.

В итоге доллар к российскому рублю за неделю вырос с 67,4 до 73,2, или на 8,6%. Евро к российскому рублю вырос с 75,8 до 81,8, или на 7,9%.

В результате к белорусскому рублю доллар и евро подорожали, а российский рубль подешевел.

Доллар вырос на 4,49%, евро вырос на 3,85%, российский рубль снизился на 3,78%.

Рост доллара и евро перевесил снижение российского рубля. Валютная корзина выросла на 0,15%. Это вторая неделя подряд, когда стоимость валютной корзины растет.

Кстати говоря, в начале минувшей недели доллар и евро обновили максимумы с начала года, а российский рубль обновил минимумы.

Стоит также обратить внимание на достаточно скромный рост стоимости валютной корзины. Это как раз является свидетельством того, что с белорусским рублем пока особо ничего не происходит. А колебания, которые мы видим, это исключительно влияние внешних рынков.

То есть, ситуация очень сильно зависит от нефти. В начале прошедшей недели стоимость нефти опускалась приблизительно до 31,4 доллара за баррель марки Brent, после этого она пыталась отрастать. В среду она достигала 40 долларов. И вот в конце недели нефть торговалась около 36 долларов за баррель.

Если предположить негативный сценарий, что это еще не дно по нефти, ее цена может вернуться к уровню 31,4 и пойти еще ниже. Это будет означать снижение российского рубля, а значит - дальнейший рост доллара и евро к белорусскому рублю.

Если на наступившей неделе нефть обновит минимумы цен прошлой недели, это может означать:

для доллара – рост до 2,45 белорусского рубля,

для евро – рост до 2,72 белорусского рубля,

а для российского рубля – снижение до 3,07 белорусского рубля за 100 российских.


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