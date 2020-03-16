закрыть
16 марта 2020, понедельник, 11:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасти жизни людей!
Рубрики

Нефть Brent за сутки упала в цене более чем на 6%

8
  • 16.03.2020, 8:55
  • 4,182
Нефть Brent за сутки упала в цене более чем на 6%

Цены на нефть упали на фоне фактического обнуления ставки ФРС США.

Brent подешевела до 31,88 доллара за баррель, WTI потеряла 5,6% и находится на отметке в 30 долларов за баррель, пишет korrespondent.net.

Цена на нефть марки Brent рухнула в ночь на понедельник, 16 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в мае опустилась на 6,2%, до 31,88 доллара за баррель, стоимость апрельского фьючерса WTI упала на 5,6%, до 30 долларов.

Цены на нефть упали на фоне фактического обнуления ставки Федеральной резервной системы США. Руководство ФРС приняло решение снизить целевой диапазон ставки до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.


популярное за неделю

Мнение

«Молчание приведет к катастрофе»
«Молчание приведет к катастрофе» Михаил Колтович
Он допрыгается
Он допрыгается Ольга Майорова
Дзве тысячы дваццаць. Прыйшоў год свабоды
Дзве тысячы дваццаць. Прыйшоў год свабоды Алесь Круткін
Власть с пустой канистрой
Власть с пустой канистрой Владимир Халип