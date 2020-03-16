Нефть Brent за сутки упала в цене более чем на 6% 8 16.03.2020, 8:55

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Цены на нефть упали на фоне фактического обнуления ставки ФРС США.

Brent подешевела до 31,88 доллара за баррель, WTI потеряла 5,6% и находится на отметке в 30 долларов за баррель, пишет korrespondent.net.

Цена на нефть марки Brent рухнула в ночь на понедельник, 16 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставкой в мае опустилась на 6,2%, до 31,88 доллара за баррель, стоимость апрельского фьючерса WTI упала на 5,6%, до 30 долларов.

Цены на нефть упали на фоне фактического обнуления ставки Федеральной резервной системы США. Руководство ФРС приняло решение снизить целевой диапазон ставки до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.