В Чехии запретили выходить на улицы 2 16.03.2020, 11:22

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(обновлено) Число случаев инфицирования в стране за последние сутки выросло на 30%.

Правительство Чехии запретило свободное передвижение людей по стране с 00:00 понедельника до 24 марта из-за дальнейшего распространения коронавируса нового типа.

Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех сообщил, что число инфицированных увеличилось до 293 человек.

Запрет на свободное передвижение не распространяется на поездки на работу, необходимые семейные поездки или посещения медицинских учреждений.

"Мы стараемся свести к минимуму межличностные контакты. Это не комендантский час или домашний арест", - прокомментировал министр внутренних дел Ян Хамачек.

Согласно правительственным распоряжениям, люди должны держаться на расстоянии не менее двух метров в магазинах или на почте и по возможности безналичные расчеты. Магазины должны убедиться, что у них есть условия для этого.

Министр финансов Алена Шиллерова заявила, что предприниматели могут подать налоговые декларации позже определенного срока без штрафных санкций.

"Индивидуальные и корпоративные налоговые декларации могут быть поданы без угрозы санкций до 1 июля 2020 года. Вам не нужно беспокоиться о санкциях, если вы подадите декларацию позже", - сказал она, добавив, что переплаты будут возвращены в течение 30 дней.

На прошлой неделе правительство Чехии объявило чрезвычайное положение, культурные и спортивные мероприятия были отменены, магазины и рестораны закрыты с субботы. Продуктовые магазины, аптеки, заправочные станции и прочие сервисы продолжают работу.

Начиная с понедельника, всем иностранцам и чехам будет запрещен въезд в Чешскую Республику, за некоторыми исключениями.