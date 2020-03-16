Ученые научились стирать память 7 16.03.2020, 9:13

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Пока опыт прошел на мухе-дрозофиле.

Исследователи из Токийского университета нашли способ стереть часть долговременной памяти мухе-дрозофиле. Насекомое на долгое время оставили в темноте, чтобы достичь результата, пишет журнал «Нож».

Если самец мухи-дрозофила давно не спаривался, это закрепляется в его долговременной памяти как травмирующее воспоминание. Со временем он просто перестает ухаживать за самками. Но ученые обнаружили, что если самец проведет в полной темноте как минимум два дня, воспоминание исчезает и он ведет себя как раньше.

Это первое подтверждение того, что свет играет очень важную роль в поддержании памяти. Биологи смогли определить молекулярный процесс, ответственный за этот эффект — он связан с белком, который отвечает за память и обучение.

Ученые говорят, что их открытие в будущем может стать основой для методов лечения, способных избавить людей от травмирующих воспоминаний. Это можно будет сделать с помощью влияния внешних факторов, а не только медикаментов.