Минздрав Франции назвал лекарство, которое нельзя принимать при коронавирусе 19 16.03.2020, 9:29

10,786

Это популярный противовоспалительный препарат.

Здоровье больных коронавирусом может ухудшиться при лечении противовоспалительными препаратами, такими как ибупрофен, пишет «Новое время».

Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

По его словам, исследования показали, что ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные препараты могут осложнить течение болезни. Для снижения высокой температуры всем больным во время эпидемии коронавируса Веран рекомендует принимать препараты, содержащие парацетамол.

Исследователи отмечают, то нестероидные противовоспалительные средства опасны потому, что снижают реакцию иммунной системы человека. «Такие препараты повышают риски, когда в организме уже есть инфекция», — заявил Жан-Луи Монтастрак, медик из госпиталя в Тулузе.

«Если вы уже принимаете противовоспалительные средства или сомневаетесь, то проконсультируйтесь со своим лечащим врачом», — говорит Веран.

Ибупрофен — противовоспалительный препарат, который используется для лечения болей, лихорадки, мигреней, боли во время менструации и ревматоидного артрита. Он включен в Список основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения, в котором перечислены самые безопасные и эффективные лекарства.