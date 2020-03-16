Футбольный клуб «Слуцк» может быть расформирован 8 16.03.2020, 9:42

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Виталий Бунос

Из-за убытков на сахарном комбинате финансовое положение клуба ухудшилось.

"Слуцк" может не стартовать в чемпионате Беларуси-2020. Об этом стало известно в программе "Футбол совсем не сахар", пишет "Прессбол".

Председатель СФК "Слуцк" Виталий Бунос рассказал о сложном финансовом положении клуба.

"В этом году из-за убытков на сахарном комбинате финансовое положение нашего клуба ухудшилось. Стоит вопрос об участии команды в высшей лиге. Никто из сотрудников не допускает мысли о том, что мы не сыграем в чемпионате. Но такая опасность очень высока.

Не ожидали, что такое произойдет в этом сезоне. Сейчас с просьбой о помощи обращаемся на все предприятия. Никто не отказывает. В исполкоме озабочены нашим состоянием. Министр спорта, председатель БФФ понимают нас. Все обеспокоены и стараются нам помочь. Но подвижек нет", — отметил глава клуба.