Акции экологического протеста в России собрали тысячи участников 16.03.2020, 10:08

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Вчерашний день стал единым днем экологического протеста в РФ.

Протестные митинги и акции прошли в разных областях России в воскресенье, 15 марта, объявленное коалицией гражданских активистов "Стоп Шиес" единым днем экологического протеста. На "антимусорный" митинг в Архангельске собралось, по официальным данным, около 700 человек, сообщает "Немецкая волна".

Как сообщает архангельский информационный портал "Регион 29", часть пришедших остались за ограждениями и не прошли через рамки металлодетекторов, а потом не были учтены. Протестующие требовали остановить строительство мусорного полигона на Шиесе, восстановить вырубленный лес, прекратить преследование активистов. Один участник акции был задержан полицейскими после произошедшей потасовки.

Акции протеста в разных городах

В городе Котлас Архангельской области протестный митинг, "одним из главных вопросов которого стал ход мусорной реформы", собрал 735 человек, сообщается на сайте городской администрации.

По сообщениям местных жителей, митинг в Северодвинске собрал несколько сотен участников. Согласованный митинг КПРФ прошел в Вологде. Акции протеста и одиночные пикеты против мусорного полигона в Шиесе, а также против поправок в Конституцию, прошли также в Сыктывкаре, Усинске, Ухте, Санкт-Петербурге и других городах, передает "Интерфакс".

В Санкт-Петербурге задержали участников траурной акции с возложением цветов к зданию Конституционного суда, сообщает "ОВД-Инфо".

По данным портала Activatica, в день всероссийского экопротеста во Владимире у здания областной филармонии состоялся митинг в защиту экологических прав граждан, в котором приняли участие около 300 человек.

В Казани около 700 человек собрались на митинг против строительства мусоросжигательного завода. В городе Александров Владимирской области многочисленные протестующие вышли на митинг против Александровской свалки.

Одиночные и массовые пикеты прошли в Екатеринбурге, Новосибирске, Красноуфимске, Нижнем Тагиле, Уфе, Кирове,Москве и Московской области, а также в Калуге, Ижевске, Нижнем Новгороде и нескольких других городах.