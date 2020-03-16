ФРС США снизила ставку почти до нуля 5 16.03.2020, 9:53

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Эта мера призвана защитить американскую экономику.

Федеральная резервная система США 15 марта на внеплановом заседании приняла решение экстренно снизить базовую процентную ставку до целевого диапазона 0–0,25% с целью защитить экономику страны от влияния пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора, пишет "Гордон".

"Коронавирус будет влиять на экономическую активность в ближайшем будущем и представлять риски для экономических перспектив. В свете этих событий ФРС решила снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0–0,25%. Комитет рассчитывает сохранить этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей в области занятости и стабильности цен. Это поможет поддержать экономическую активность, благоприятные условия на рынке труда, сдержать инфляцию и вернуться к симметричной 2-процентной цели", – говорится в сообщении.

ФРС также объявила о покупке государственных облигаций США на $500 млрд и ипотечных облигаций на $200 млрд.

Кроме того, регулятор даст возможность банкам брать средства в долг из дисконтного окна на срок до 90 дней и снизит резервные требования до 0%.

Это уже второе снижение ставки Федрезервом США из-за коронавируса за последние две недели.