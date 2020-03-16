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ФРС США снизила ставку почти до нуля

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  • 16.03.2020, 9:53
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ФРС США снизила ставку почти до нуля

Эта мера призвана защитить американскую экономику.

Федеральная резервная система США 15 марта на внеплановом заседании приняла решение экстренно снизить базовую процентную ставку до целевого диапазона 0–0,25% с целью защитить экономику страны от влияния пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора, пишет "Гордон".

"Коронавирус будет влиять на экономическую активность в ближайшем будущем и представлять риски для экономических перспектив. В свете этих событий ФРС решила снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0–0,25%. Комитет рассчитывает сохранить этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей в области занятости и стабильности цен. Это поможет поддержать экономическую активность, благоприятные условия на рынке труда, сдержать инфляцию и вернуться к симметричной 2-процентной цели", – говорится в сообщении.

ФРС также объявила о покупке государственных облигаций США на $500 млрд и ипотечных облигаций на $200 млрд.

Кроме того, регулятор даст возможность банкам брать средства в долг из дисконтного окна на срок до 90 дней и снизит резервные требования до 0%.

Это уже второе снижение ставки Федрезервом США из-за коронавируса за последние две недели.


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