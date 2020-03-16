«Слипающийся» экспорт Вадим Сикорский

16.03.2020, 10:24

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«Сахарное дело» станет поворотным для всей отрасли.

Непростые времена для нее наступили еще пару лет назад, когда на рынке ЕАЭС сформировался устойчивый профицит сладкого продукта. Теперь уже точно полностью сменятся те, кто отвечает за сахарное направление белорусского АПК. Еще до задержания директоров сменился директор Белгоспищепрома. Новому руководству предстоит пересмотреть подходы к работе сахарной отрасли.

Доходность снижается

Долгое время сахарный бизнес был довольно выгодным для белорусского государства. В России сладкого продукта не хватало, в постсоветские годы его производство снизилось. В нашей же стране быстро сориентировались и постарались занять нишу. В развитие сахарной индустрии вкладывались значительные средства. В течение довольно продолжительного времени отечественные сельхозпроизводители демонстрировали лучшие результаты в выращивании сахарной свеклы в сравнении со своими российскими коллегами. Дополнительным подспорьем для белорусских сахарных заводов была возможность импортировать сахар-сырец, перерабатывать его, выпуская на внутренний рынок, а весь свекловичный продукт экспортировать в Россию.

Однако во второй половине десятилетия ситуация изменилась. В российский АПК потекли инвестиции, которые заметно увеличились после введений «антисанкций» в 2014 году и провозглашения курса на импортозамещение. Производство сахара в России резко выросло, в течение трех-четырех лет страна приблизилась к самообеспечению и даже смогла стать экспортером этого продукта. Для белорусского сахара место на российском рынке сохранялось. Он замещал экспортные объемы россиян. Однако в 2017 году рынок сахара ЕАЭС тоже стал профицитным. Со стороны российских производителей были выдвинуты претензии в адрес белорусов в сбивании цен за счет импорта сахара-сырца. В итоге с 2018 года отечественные заводы полностью перешли на собственное сырье. Импорт кубинского сырца прекратился.

Третий год без прибыли?

Перепроизводство сахара закономерно привело к снижению цен на российском рынке. Доходы белорусских производителей от экспорта снизились, что в итоге привело к стабильно убыточной работе трех из четырех заводов в 2017 и 2018 годах. Правда, нужно отметить, что и до этого в течение почти всего десятилетия стабильно демонстрировал чистую прибыль только Слуцкий сахарорафинадный комбинат.

Предприятия еще не публиковали результаты работы за 2019 год, лишь Слуцкий сахарорафинадный комбинат выкладывал некоторую статистику. В январе — сентябре 2019 года предприятие сократило выручку на 8 %, до 177,58 млн рублей. При этом себестоимость реализованной продукции снизилась на 17,4 %, до 139,24 млн рублей. Прибыль комбината от реализации выросла в два раза, до 25,8 млн рублей. В итоге чистая прибыль увеличилась в девять раз и составила 15,08 млн рублей. Вероятно, результаты других заводов в целом по итогам года будут лучше, чем в 2018-м, что можно объяснить в том числе отсутствием влияния на балансы сформировавшихся в 2014 и 2015 годах курсовых разниц, которые можно было списывать до конца позапрошлого года.

Российская урожайность

Вместе с тем для рынка сахарный сезон 2018/19 был более спокойным. В России производство сахара снизилось как за счет уменьшения сахаристости, так и за счет некоторого сокращения посевных площадей. В сезоне 2019/20 чаша весов снова склонилась в сторону серьезного профицита. По данным «Союзроссахара», урожай сахарной свеклы в стране составил 53,2 млн т. На 11 февраля российские заводы произвели 7,5 млн сахара, а в целом по итогам переработки урожая-2019 ассоциация ожидает выработки 7,7 млн т сахара. В сравнении с предыдущим годом его производство увеличивается более чем на миллион тонн. Профицит сладкого продукта в рамках ЕАЭС превысит 1 млн т, что повлечет за собой дальнейшее падение цен. Стоимость килограмма сахара в оптовом канале падала до уровня менее 20 российских рублей за килограмм. Крупные игроки рынка пытаются оказывать на него влияние, придерживая продажи, но цены все равно падают. Компании даже намерены перенести продажи сахара на межсезонье или на следующий сезон, но насколько эффективной может стать эта мера, будет ясно только после начала посевной, когда станут известны размеры площадей, отведенных под сахарную свеклу.

По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка России, для удовлетворения своих потребностей с учетом импорта из Беларуси достаточно высевать 950 тыс. га свеклы. При этом в 2019 году культурой было занято почти 1,1 млн га. Минсельхоз России пытается ориентировать сахарников на снижение посевных площадей. В 2018 году те в какой-то степени прислушались к предложениям сверху, но в 2019-м превышение рекомендованного уровня было значительным.

Стоит отметить, что значительная часть производства как сырья, так и готового продукта сосредоточена в руках вертикально интегрированных холдингов, которые сами определяют размеры посевных площадей. Вероятно, ситуация на российском рынке сахара стабилизируется только после ухода с него ряда игроков в результате банкротств, слияний и поглощений. Кстати, ряд сахарных холдингов уже дифференцируют свой бизнес, открывая новые направления и меняя структуру посевных площадей.

Спасательный круг господдержки

В Беларуси посевные площади под сахарной свеклой остаются стабильными. Они составляют чуть меньше 100 тыс. га, что позволяет производить порядка полумиллиона тонн сахара, с учетом покрытия внутреннего потребления и создания экспортного потенциала. Вряд ли они изменятся и в 2020 году. Пока главным ответом белорусской сахарной отрасли на изменение рыночной ситуации в ЕАЭС было обращение за господдержкой. В последние несколько лет заводы получают газ со скидкой, правительство гарантирует их кредиты. В 2018 году даже не повышалась закупочная цена на сахарную свеклу. Кроме того, МАРТ вводит регулирование цен, устанавливая минимальный порог стоимости сахара в оптовом и розничном каналах, который значительно превосходит российский. Сейчас сахар в рознице стоит не меньше 1,5 рубля за килограмм (около 68 центов), а для промышленной переработки — 0,96—1,02 рубля (порядка 44—46 центов). Для сравнения: оптовая цена сахара на юге РФ опускается ниже 20 центов за килограмм.

Регулирование цен сказывается не только на сахарной, но и на кондитерской отрасли, где этот продукт составляет значительную часть себестоимости. В итоге конкурентоспособность продукции кондитеров также страдает. С другой стороны, косвенным бенефициаром поддержки сахарной отрасли являются сельхозпредприятия, для которых выращивание свеклы является стабильным источником хорошего дохода, учитывая, что заводы часто предоставляют семена, средства защиты растений, помогают с техникой.

Мировые цены сдерживают открытие новых рынков

Освоение белорусскими и российскими производителями новых экспортных рынков сдерживается низким уровнем мировых цен. Два профицитных сезона привели к увеличению мировых запасов сахара на 10 млн т, до 95 млн т. В итоге цены на сладкий продукт упали. C 2016 по 2019 год индекс мировых цен на сахар FAO снизился на 30 %.

Ситуация постепенно меняется. Производство сахара сокращается. По оценке Международной сахарной организации, в сезоне 2019/20 оно снизилось на 6 млн т, до 170 млн т, потребление при этом составит порядка 177 млн т. Дефицит сахара оценивается в 6,1 млн т. Вместе с тем опасаться резкого роста цен не стоит, так как запасы остаются очень высокими. Кроме того, курс бразильского реала снижается, а это значает, что доходы производителей сахара из Бразилии от экспорта увеличиваются и без значительного роста цен. Тем не менее сокращение производства сахара в стране идет в том числе за счет перенаправления сырья на производство топливного этанола. На фоне относительно дорогой нефти оно является более выгодным.

Тростниковый сахар дешевле свекловичного

Производители свекловичного продукта способны конкурировать с производителями тростникового сахара только на фоне высоких мировых цен. А они уже начали расти. Так, индексная цена белого сахара Международной сахарной организации на 10 февраля составила 428 долларов США за тонну.

Белорусский экспорт сахара пока ориентирован в основном на традиционные рынки. Два года назад Александр Лукашенко дал поручение проработать поставки в Китай, но они пока так и не начались. Правда, в прошлом году белорусские заводы получили право на экспорт в КНР свекловичного жома. По данным Белстата, в январе — ноябре в КНР было поставлено почти 7,8 тыс. т, на 948,7 тыс. долларов. Экспорт сахара за тот же период упал на 35,5 %, до 252,4 тыс. т; в стоимостном выражении он сократился на 38,1 %, до 102,2 млн долларов.

С учетом сложившейся ситуации на рынках, в ближайшие годы могут потребоваться серьезные решения в сахарной отрасли. Хотя наметившийся рост мировых цен может их отсрочить.

Вадим Сикорский, «Белорусы и рынок»