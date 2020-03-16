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Эксперты рассказали, как продезинфицировать смартфон

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  • 16.03.2020, 10:40
  • 2,786
Эксперты рассказали, как продезинфицировать смартфон

Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест.

Мобильные телефоны и смартфоны — это предметы, которые мы практически не выпускаем из рук, а при разговоре подносим их вплотную к своему лицу, пишет lenta.ua.

В связи с этим, смартфоны рекомендуют обрабатывать антисептическими средствами, особенно те его части, которые контактируют с лицом. Если он защищен чехлом, то его лучше снять и обработать отдельно. Для обработки лучше всего использовать салфетки и гели на основе спирта.

Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и т. д. И обязательно — вечером, после окончания рабочего дня.


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