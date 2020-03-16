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Коронавирус в Польше: выявлены 125 случаев заражения

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  • 16.03.2020, 10:56
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Коронавирус в Польше: выявлены 125 случаев заражения
Фото: PAP/Wojtek Jargiło

Три человека скончались.

Министерство здравоохранения Польши 15 марта заявило о двух новых случая коронавирусной инфекции. Всего в Польше инфицированы коронавиросм 125 человек, трое из них умерли, пишет gazetaprawna.pl.

Два новых случая зафиксированы во Вроцлаве и Щецине. В больницах заявили, что пациенты в хорошем состоянии.

Напомним, Польша ввела беспрецедентные карантинные меры в стране. Для иностранцев закрыты границы, граждане Польши, которые возвращаются в страну, должны будут находиться на карантине 14 дней.


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