Российские ученые, юристы и журналисты призвали не допустить антиконституционного переворота 4 16.03.2020, 11:05

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Они призвали россиян предпринять все возможные усилия «для возвращения ситуации к законности».

Российские ученые, писатели, журналисты и юристы подписали открытое письмо, в котором назвали «противоправной, политически и этически неприемлемой» поправку к Конституцию, обнуляющую президентские сроки Владимира Путина. Текст письма опубликовало «Эхо Москвы». По их мнению, поправки принимаются с грубым нарушением определенной Конституцией процедуры, и расценивают это как «антиконституционный переворот».

Они считают, что предложенные поправки противоречат первым двум главам Конституции РФ, гарантирующим права и свободы личности и закрепляющим принципы федерализма, разделения властей, независимости судов и автономности местного самоуправления.

«Вступление в силу поправок, принятых с грубым нарушением определенной Конституцией процедуры, мы вынуждены квалифицировать как разрушение установленного действующей Конституцией правового порядка — как антиконституционный переворот. Такое развитие событий подрывает возможность эволюционного развития нашей страны на принципах народовластия и свободы и грозит обернутся новой трагедией национального раздора», — говорится в письме.

Они призвали всех неравнодушных граждан, политических и общественных деятелей предпринять все возможные усилия «для возвращения ситуации к законности и конституционному порядку».

Письмо подписали 357 человек, среди них — ученые, адвокаты и юристы, журналисты, писатели, общественники и деятели культуры.

14 марта Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию. Теперь его должен проверить Конституционный суд. Общероссийское голосование запланировано на 22 апреля.

Ранее депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова предложила после принятия поправок обнулить президентские сроки Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ позже заявил, что исключение делается только для действующего президента и носит разовый характер, а норма об ограничении сроков останется в Конституции РФ.