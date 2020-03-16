Москва еще вчера уведомила Минск о закрытии границы 7 16.03.2020, 11:17

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Беларусь будет принимать меры для возврата желающих из РФ.

Беларусь будет предпринимать необходимые меры, чтобы граждане республики при желании смогли вернуться из России, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Александра Исаева.

"Беларусь будет предпринимать все необходимое, чтобы граждане Республики Беларусь, которые хотят вернуться в страну, в неё вернулись", - сказала Исаева, комментируя возможные меры в связи с тем, что РФ закрыла границу с Беларусью для перемещения людей.

Она также сообщила, что "российская сторона вчера в рабочем порядке проинформировала белорусскую сторону о том, что будут приняты меры в рамках борьбы с коронавирусом". "Стороны договорились координировать свои дальнейшие действия", - добавила Исаева.

О возможности закрытия границы с РФ пресс-секретарь премьер-министра не упомянула.

Как сообщалось, в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российское правительство приняло решение закрыть границу с Беларусью для перемещения граждан.

В Госпогранкомите Беларуси заявили, что пока никаких решений в связи с решением РФ закрыть границу на уровне ГПК не принималось.