Из медиков в банкиры: отставной вице-премьер Жарко нашел себе теплое местечко 14 16.03.2020, 11:25

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Василий Жарко

Фото: БелаПАН

«Прославился» Жарко в связи с самым громким коррупционным скандалом в современной истории.

Бывший вице-премьер и экс-министр здравоохранения Василий Жарко, ушедший в отставку летом 2018 года на фоне громкого коррупционного скандала, около месяца назад вышел на новую работу. Жарко стал советником председателя правления Банка БелВЭБ Василия Матюшевского. Эту информацию tut.by подтвердили в банке.

В пятницу стало известно о том, что специальную квалификационную комиссию Нацбанка, оценивающую соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, прошел экс-посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый. Он проходил оценку на должность «независимый директор банка и небанковской кредитно-финансовой организации». Название банка и вероятность, что бывший помощник президента по экономике займет должность, на которую прошел комиссию, пока не уточняют.

Напомним, вице-премьером, курирующим соцсектор, Жарко был с 2016 года, до этого он 10 лет занимал пост министра здравоохранения.

Жарко окончил Минский мединститут, работал врачом-терапевтом, районным педиатром, завотделением Дрогичинской районной больницы.

На посту вице-премьера Василий Жарко запомнился «новшествами» в образовании. Он курировал вопрос отмены экзаменов в гимназии, защищал 5-балльную систему, требовал стопроцентного распределения выпускников вузов.

В историю Беларуси Жарко войдет и в связи с самым громким коррупционным скандалом современной истории. 25 июня 2018 года глава КГБ Валерий Вакульчик сообщил о вскрытии масштабной коррупционной схемы в здравоохранении и заключении под стражу 33 должностных лиц, в том числе и заместителя министра здравоохранения, нескольких главврачей больниц.