ВОЗ рассказала, как не заразиться коронавирусом через наличные 6 16.03.2020, 11:28

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Вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени.

ВОЗ опубликовал рекомендации, как использовать наличные деньги, чтобы не заразиться коронавирусом, передает interfax.by.

"ВОЗ настоятельно рекомендовал мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах. ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что вирусы остаются активны и на бумаге, и на пластике в течение некоторого времени.

Согласно информации ВОЗ, продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет три-четыре дня, на пластиковых - до девяти дней.