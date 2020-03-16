10 самых нелепых научных мифов 1 16.03.2020, 11:33

Казалось бы, как все эти наборы вымышленных «фактов» выживают в эпоху Интернета?

Мифы возникали во все времена, и отделить их от реальности как правило не составляло труда. Но в современную эпоху всеобщего просвещения набрали силу «научные» мифы, выдающие зачастую совершенно нелепые утверждения за проверенные факты, пишет «Популярная механика».

1. Эволюция зачастую воспринимается как «улучшение» живых организмов. Только вот биология знает немало примеров, когда всё происходило с точностью наоборот — в расслабляющей среде животные очень быстро деградируют, теряя приспособления для выживания. Для дронтов это и стало причиной вымирания. Эволюция — изменения и адаптация к окружающей среде, но вовсе не обязательно «шаг вперёд».

2. Поведение человеческого тела в космосе — отдельный список мифов. Нет, человеческое тело не взорвётся и не превратится в ледышку за считанные секунды, а кровь не вскипит. Секунд через двадцать наступит потеря сознания из-за недостатка кислорода, а смерть — через полторы-две минуты. Но если бедолагу спасли до этого, у него есть хорошие шансы выжить.

3. Полярная звезда — отнюдь не самая яркая на небе. Она даже не входит в топ-10 по яркости, лишь в топ-50, находясь на 46 месте. Мы просто привыкли ориентироваться на Полярную звезду в историческом аспекте. А самая яркая звезда, видимая с Земли — Сириус.

4. Правило пяти секунд (или «быстро поднятое не считается упавшим») — скорее детская городская легенда, чем научный миф. Тем не менее, это «правило» не только неверно, но и крайне небезопасно. Вредоносные микроорганизмы попадают на упавшую на землю еду моментально, не выжидая даже секунды, не то что пяти.

5. Тёмная сторона Луны, прочно засевшая в популярной культуре на самом деле… не существует. Конечно, есть определённая область Луны, не видимая с Земли, но она освещается Солнцем ничуть не хуже, чем привычная нам сторона (и потому корректным термином является «обратная сторона»).

6. Мозговые клетки — объект ещё одного ряда «научных» заблуждений. Например, считается, что нервные клетки не восстанавливаются, а у взрослых людей нейроны и вовсе прекращают делиться. Это чистая ложь, клетки мозга продолжают расти и меняться на протяжении всей жизни.

7. Монетка, даже упавшая с высоты в несколько сот метров, не способна нанести серьёзного вреда стоящему снизу человеку, что бы нам не говорил распространённый миф. Даже если её не снесёт ветром, она максимум оставит на коже «жертвы» небольшой синяк.

8. Жар от трения при входе в атмосферу метеоритов или космических кораблей — крайне популярное заблуждение. На деле нагрев происходит из-за сжатия воздуха, окружающего столь быстро движущийся объект (то есть аэродинамического сопротивления среды). При этом, если метеориты падают на Землю, они как правило не горячее обычных камней.

9. Молнии, никогда не бьющие дважды в одно и то же место, — выдумка, которая способна кого-нибудь и погубить. Молния вполне способна бить дважды в одну и ту же точку, особенно если это высокое дерево или шпиль здания.

10. «Отсутствие гравитации», позволяющее космонавтам парить в невесомости, — полнейшая ерунда. Все объекты, находящиеся на орбите Земли, включая МКС, не «плавают», а непрерывно падают вокруг неё именно благодаря силе притяжения, которая остаётся прежней. Но даже если удалиться от любых крупных космических тел на приличное расстояние, гравитация всё равно никуда не исчезнет, хоть и изрядно ослабнет.

Казалось бы, как все эти наборы вымышленных «фактов» выживают в мире, где существует Интернет? Кажется, их авторы и лоббисты просто играют на человеческой психологии.

Большинство мифов вы, скорее всего, слышали в той или иной форме — смертоносные монетки, сброшенные с небоскрёбов, люди, лопающиеся в космосе, невосстанавливающиеся нервные клетки… Разумеется, на самом деле к науке они не имеют никакого отношения.