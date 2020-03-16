Виктор Гончаренко — о коронавирусе: Безопасность людей должна быть на первом плане 16.03.2020, 11:38

Виктор Гончаренко

Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Белорусский наставник ЦСКА прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

Главный тренер московского ЦСКА белорус Виктор Гончаренко рассказал о ситуации в мире с коронавирусом, передает «Прессбол».

«Безопасность людей должна быть на первом плане. Не совсем приятная составляющая. Но на первый план должна выйти безопасность людей. Мы понимаем, что есть проблема, которую все пытаются устранить», — написал Гончаренко в своем инстаграме.