Румыния объявила чрезвычайное положение в стране
- 16.03.2020, 11:46
В стране зафиксировано 139 случаев заражения коронавирусом.
Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о введении с понедельника чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agerpress.
"Очень важно, чтобы меры, которые будут приняты, были приняты вовремя, и чтобы эта борьба велась со всеми инструментами, предусмотренными законом. Я решил объявить чрезвычайное положение с начала недели", - сказал Йоханнис.
Он подчеркнул, что чрезвычайное положение позволит выделить важные ресурсы для управления кризисом, вызванным коронавирусом.
"Таким образом, у правительства будет возможность выделить больше денег в области здравоохранения, больше денег на лекарства больше денег на совершенно необходимое медицинское оборудование. Точно так же эта ситуация позволит совершать покупки в очень короткое время по упрощенной процедуре, что позволит правительству применять все необходимые инструменты для управления кризисом", - пояснил Йоханнис.
Согласно Конституции Румынии президент имеет право ввести в стране чрезвычайное положение, но его решение в течение пяти дней должен одобрить парламент.
По данным Министерства здравоохранения Румынии на 16 марта, в стране зафиксировано 139 случаев заражения коронавирусом. В воскресенье зафиксировано 16 новых случаев. Выздоровели девять человек.
Напомним, 14 марта румынские депутаты утвердили новое правительство во главе с премьер-министром Людовиком Орбаном, отложив политические разногласия, чтобы дать ему полномочия противостоять распространению коронавируса.