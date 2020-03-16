Румыния объявила чрезвычайное положение в стране 16.03.2020, 11:46

В стране зафиксировано 139 случаев заражения коронавирусом.

Президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о введении с понедельника чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agerpress.

"Очень важно, чтобы меры, которые будут приняты, были приняты вовремя, и чтобы эта борьба велась со всеми инструментами, предусмотренными законом. Я решил объявить чрезвычайное положение с начала недели", - сказал Йоханнис.

Он подчеркнул, что чрезвычайное положение позволит выделить важные ресурсы для управления кризисом, вызванным коронавирусом.

"Таким образом, у правительства будет возможность выделить больше денег в области здравоохранения, больше денег на лекарства больше денег на совершенно необходимое медицинское оборудование. Точно так же эта ситуация позволит совершать покупки в очень короткое время по упрощенной процедуре, что позволит правительству применять все необходимые инструменты для управления кризисом", - пояснил Йоханнис.

Согласно Конституции Румынии президент имеет право ввести в стране чрезвычайное положение, но его решение в течение пяти дней должен одобрить парламент.

По данным Министерства здравоохранения Румынии на 16 марта, в стране зафиксировано 139 случаев заражения коронавирусом. В воскресенье зафиксировано 16 новых случаев. Выздоровели девять человек.

Напомним, 14 марта румынские депутаты утвердили новое правительство во главе с премьер-министром Людовиком Орбаном, отложив политические разногласия, чтобы дать ему полномочия противостоять распространению коронавируса.