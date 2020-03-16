МИД Беларуси еще не знает, что делать в связи с закрытием Россией границы 31 16.03.2020, 11:51

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В Минске изучают информацию о решении РФ закрыть границу из-за коронавируса.

МИД Беларуси изучает информацию о решении России закрыть границу с Беларусью для передвижения людей в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

«Белорусская сторона, в том числе в контакте с российской стороной, изучает решение российского правительства», - рассказал Глаз. По его словам, позже МИД планирует выступить с разъяснениями для граждан в связи с новыми мерами, принимаемыми в РФ.

«Учитывая, что информация о планах России закрыть границу с Беларусью для передвижения людей обнародована только что, мы пока не можем ее прокомментировать», - отметил со своей стороны ТАСС по телефону официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский. Он уточнил, что «насколько известно, с белорусской стороны подобных решений не принималось». «Белорусских пограничников на границе с Россией нет, их нахождение там не планировалось», - сказал представитель погранведомства Беларуси.

О решении закрыть границу с Беларусью для передвижения людей объявил в понедельник на оперативном совещании премьер-министр РФ Михаил Мишустин.