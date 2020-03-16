Завтра в Беларуси ожидаются осадки и до +14°С 16.03.2020, 12:30

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Фото: charter97.org

Будет облачно с прояснениями.

Осадки и до 14 градусов тепла ожидаются в Беларуси 17 марта, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем по юго-востоку в отдельных районах пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Местами слабый туман, ночью и утром слабый гололед. Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 градусов до плюс 4, днем - 4-10 градусов тепла, по юго-западу - 11-14 выше нуля.