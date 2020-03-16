Падение экономики Китая оказалось хуже самых мрачных ожиданий 7 16.03.2020, 12:42

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Экономист назвал цифры «шокирующими».

Эпидемия коронавируса, вспыхнувшая в Китае в феврале и вынудившая власти объявить беспрецедентные карантинные меры, отправила в нокдаун вторую экономику мира, передает finanz.ru.

По итогам прошлого месяца промышленное производство в КНР рухнуло на 13,5%, инвестиции - на 24,5%. Спад розничных продаж составил 20,5% год к году, сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР.

Относительно декабря промышленный спад достиг 26,63%. Обрабатывающая промышленность схлопнулась на 15,7%, добывающая - на 6,5%. Производство электроэнергии просело на 7,1%.

Из 41 базовой отрасли китайской промышленности рост был зафиксирован лишь в двух - это добыча нефти и газа (2,1%) и в производство табачной продукции (6,9%).

Хит-парад коллапсирующих секторов возглавил автопром, где объемы выпуска обвалились на 31,8%. Спад в производстве оборудования для железнодорожного, аэрокосмического, морского и других видов транспорта составил 28,2%; в текстильной промышленности - 27,2%. Цифры «шокирующие», констатирует экономист ING Ирис Панг: «В истории китайской статистики нет ничего, с чем можно было бы их сравнить».

Подобного краха не ожидал ни один из экспертов, принимавших участие в консенсус-прогнозе Reuters: в среднем экономисты ожидали замедления роста промпроизводства до 1,5%, инвестиций - до 2,8%, розничных продаж - до 0,8%.

«Фактически экономика остановилась, - отмечает Панг. - Почти все доступные ресурсы были брошены на то, чтобы спасти жизни людей и остановить распространение вируса».

Сейчас Китай находится в фазе восстановления после эпидемии, но Covid-19 стремительно расползается по миру, и это означает, что вернуться к прежним темпам роста экономика КНР «не сможет еще долго», прогнозирует Панг.

Европа теперь сообщает о большем количестве новых случаев заболевания каждый день, чем Китай в пик своей вспышки. Страны закрывают границы, Apple и Nike приостановили работу магазинов, закрыли двери парижские рестораны, нью-йоркские школы и амстердамские кофейни.

Это сулит шоковое сокращение спроса в мировой экономике в марте-апреле с разрывом производственных цепочек и остановкой фабрик.