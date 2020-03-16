Количество инфицированных коронавирусом в Польше увеличилось до 150 2 16.03.2020, 12:58

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Фото: agencja gazeta

К концу недели количество инфицированных вирусом в Польше может превысить 1000 человек.

Министерство здравоохранения Польши сообщило о 25 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. К этому времени количество инфицированных в стране составляет 150. От вируса скончались три человека, передает «Радио Польша».

По словам министра здравоохранения Польши Лукаша Шумовского, под конец недели количество инфицированных вирусом COVID-19 может превысить 1000 человек. Он подчеркнул, что действия правительства направлены на сокращение числа инфекций, но их результаты проявятся лишь со временем.

«Начиная с пятницы мы внедрили ограничения, которые по меньшей мере частично задерживают передачу вируса между людьми, в связи с чем динамика роста количества инфицированных будет постепенно снижаться, что исключает ее итальянскую модель», - сказал глава польского Минздрава.

Лукаш Шумовский также призвал к соблюдению правил карантина. По его словам, только так можно снизить риск распространения коронавируса.