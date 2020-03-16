В Минздраве новый заместитель министра 5 16.03.2020, 13:03

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Заместителем министра здравоохранения стала Елена Богдан.

Лукашенко назначил нового заместителя министра здравоохранения и нового генерального директора «Белмедтехники», сообщает tut.by со ссылкой на телеграм-канал ATN_NEWS.

Генеральным директором «Белмедтехники» стал Дмитрий Страздин. До назначения он был главным врачом Республиканской больницы медицинской реабилитации в Аксаковщине.

Заместителем министра здравоохранения стала Елена Богдан. Ранее она руководила Главным управлением организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц.