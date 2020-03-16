В Киеве закроют все заведения торговли и питания, кроме продуктовых магазинов, аптек и АЗС 16.03.2020, 13:14

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В Украине уже подтверждено пять случаев заражения коронавирусом.

С 17 марта в Киеве закроют все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и автозаправок. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, пишет «Униан».

Он отметил, что с 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины; проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан; работа заведений общественного питания.

В частности, не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары, однако, они смогут принимать онлайн заказы на доставку еды.

Также не будут работать и торговые центры, за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек. Будут работать АЗС, банки и банкоматы.

Временно приостанавливается работа спортивных комплексов и залов; учреждений бытового обслуживания населения; СПА-салонов, салонов красоты, саун, косметологических кабинетов, кабинетов массажа, парикмахерских, тату салонов и других развлекательных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.

Кличко отметил, что городская власть будет работать в штатном режиме для обеспечения жизнедеятельности и безопасности жителей столицы. Департаментам КГГА доведены требования относительно временного упразднения совещательных и коллегиальных заседаний, общественных слушаний, личных приемов граждан. ЦНАПы - при необходимости принимать граждан, но по предварительной онлайн-записи.

Вместе с тем, руководители предприятий, учреждений и организаций столицы, независимо от форм собственности и подчинения должны максимально перевести работу персонала на удаленный доступ с использованием электронных коммуникационных технологий. А также - ввести режим профилактического наблюдения за сотрудниками, которые посещали страны инфекционного риска.

«Что касается общественного транспорта, - пользование им мы пока не ограничиваем. Но надеемся на сознательность киевлян - не передвигаться по городу без крайней необходимости. На работу (кто будет работать), в магазины за продуктами, или в аптеку. Весь общественный транспорт обрабатывается дезинфицирующими средствами несколько раз в день. В метро мы просим пассажиров ездить в масках! Это - ваша безопасность и безопасность окружающих людей», - подчеркнул мэр Киева.

Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине уже подтверждено 5 случаев инфицирования коронавирусом.